Pravda Správy Svet VIDEO: Stanica zásobujúca Družbu v plameňoch, drony trafili kľúčovú tepnu ruskej ropy

VIDEO: Stanica zásobujúca Družbu v plameňoch, drony trafili kľúčovú tepnu ruskej ropy

V noci na 23. februára sa terčom útoku bezpilotných lietadiel stala prečerpávacia stanica ropy Kalejkino v Tatársku. Po zásahu na mieste vypukol rozsiahly požiar. Miestna administratíva uviedla, že oheň vznikol v dôsledku pádu trosiek a zároveň zdôraznila, že počas incidentu sa nikto nezranil.

23.02.2026 09:20
debata (7)
Tvrdý zásah v Tatársku: kľúčová ropná stanica na ropovode Družba v plameňoch
Video
Rozsiahly požiar potvrdzujú videá kolujúce na internete. / Zdroj: X

Stanica Kalejkino patrí medzi strategické energetické uzly Ruska. Slúži na miešanie ropy z rôznych regiónov krajiny pred jej ďalším exportom. Zároveň zabezpečuje nepretržité čerpanie suroviny do ropovodu Družba a zásobovanie rafinérií v Tatársku. Výpadok či obmedzenie jej prevádzky by tak mohli mať širší dopad na tok suroviny, upozorňuje agentúra UNIAN.

Útoky hlásia aj Voronež a Belgorod

Napätá situácia nebola obmedzená len na Tatársko. Gubernátor Voronežskej oblasti Alexandr Gusev informoval, že región sa v noci stal terčom útoku 14 bezpilotných lietadiel a jedného vysokorýchlostného cieľa. O jeho presnej povahe sa nevyjadril, podľa dostupných informácií by však mohlo ísť o raketu.

Pomsta z Ukrajiny. Obrancovia nasadili nové domáce strely. Flamingo udiera na Rusko
Video
Zdroj: Generálny štáb Ozbrojených síl Ukrajiny

Ruské úrady aj v tomto prípade tvrdia, že všetky vzdušné objekty boli včas odhalené a zničené. Gusev zároveň spresnil, že „trosky zničeného vysokorýchlostného cieľa dopadli na jeden z energetických objektov vo Voroneži“, čo spôsobilo „v dôsledku toho došlo v dvoch obvodoch mesta k prerušeniu dodávok elektriny“.

zväčšiť Ropná čerpacia stanica Kalejkino v Tatársku po... Foto: X
tepna ruskej ropy, stanica v Tatársku Ropná čerpacia stanica Kalejkino v Tatársku po útoku.

Problémy hlásia aj z Belgorodu. Miestne úrady informovali o masívnom raketovom ostreľovaní, ktoré malo viesť k výpadkom elektriny, vody a tepla. Podľa tamojších telegramových kanálov zasiahla raketa elektrickú rozvodňu Frunzenskaja, po čom v časti mesta došlo k výpadku prúdu.

Pracovníci opravujú elektráreň spoločnosti DTEK...
Pracovníci opravujú elektráreň spoločnosti DTEK...
+6Pohľad na elektráreň spoločnosti DTEK zničenú...
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #vojna na Ukrajine #ruská ropa #Putinova vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"