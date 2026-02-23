VIDEO: Stanica zásobujúca Družbu v plameňoch, drony trafili kľúčovú tepnu ruskej ropy

Stanica Kalejkino patrí medzi strategické energetické uzly Ruska. Slúži na miešanie ropy z rôznych regiónov krajiny pred jej ďalším exportom. Zároveň zabezpečuje nepretržité čerpanie suroviny do ropovodu Družba a zásobovanie rafinérií v Tatársku. Výpadok či obmedzenie jej prevádzky by tak mohli mať širší dopad na tok suroviny, upozorňuje agentúra UNIAN.
Útoky hlásia aj Voronež a Belgorod
Napätá situácia nebola obmedzená len na Tatársko. Gubernátor Voronežskej oblasti Alexandr Gusev informoval, že región sa v noci stal terčom útoku 14 bezpilotných lietadiel a jedného vysokorýchlostného cieľa. O jeho presnej povahe sa nevyjadril, podľa dostupných informácií by však mohlo ísť o raketu.
Ruské úrady aj v tomto prípade tvrdia, že všetky vzdušné objekty boli včas odhalené a zničené. Gusev zároveň spresnil, že „trosky zničeného vysokorýchlostného cieľa dopadli na jeden z energetických objektov vo Voroneži“, čo spôsobilo „v dôsledku toho došlo v dvoch obvodoch mesta k prerušeniu dodávok elektriny“.
Problémy hlásia aj z Belgorodu. Miestne úrady informovali o masívnom raketovom ostreľovaní, ktoré malo viesť k výpadkom elektriny, vody a tepla. Podľa tamojších telegramových kanálov zasiahla raketa elektrickú rozvodňu Frunzenskaja, po čom v časti mesta došlo k výpadku prúdu.