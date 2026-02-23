Pravda Správy Svet Obrovská tragédia v Nepále: pri nehode autobusu hlásia najmenej 19 mŕtvych

Pri nehode autobusu s turistami zahynulo dnes v strednom Nepále 19 ľudí a ďalších 25 utrpelo zranenia. Medzi mŕtvymi sú Brit a Číňan, medzi zranenými Japonec, Novozélanďan a Číňan. Informujú o tom agentúry Kjódó a Reuters.

23.02.2026 09:37
Nehoda sa stala okolo 1:30 miestneho času, keď autobus smerujúci do metropoly Káthmandu zišiel v oblasti Bágmatí z cesty a skončil o zhruba 200 až 300 metrov nižšie na brehu rieky.

Na fotografiách z miesta je vidieť zdemolovaný autobus a ľudí, ktorí sa snažia pomôcť zraneným. Mnohí z nich skončili v nemocniciach v Káthmandu. Nakoľko vážne sú ich zranenia, zatiaľ nie je jasné.

Úradom sa doteraz podarilo identifikovať deväť obetí, medzi ktorými je aj vodič. Čo bolo príčinou nehody, zatiaľ nie je známe.

Ako podotýka Reuters, dopravné nehody sú v Nepále veľmi časté a ročne pri nich zomrú stovky ľudí.

