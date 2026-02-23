Obrovská tragédia v Nepále: pri nehode autobusu hlásia najmenej 19 mŕtvych

Nehoda sa stala okolo 1:30 miestneho času, keď autobus smerujúci do metropoly Káthmandu zišiel v oblasti Bágmatí z cesty a skončil o zhruba 200 až 300 metrov nižšie na brehu rieky.
Na fotografiách z miesta je vidieť zdemolovaný autobus a ľudí, ktorí sa snažia pomôcť zraneným. Mnohí z nich skončili v nemocniciach v Káthmandu. Nakoľko vážne sú ich zranenia, zatiaľ nie je jasné.
Úradom sa doteraz podarilo identifikovať deväť obetí, medzi ktorými je aj vodič. Čo bolo príčinou nehody, zatiaľ nie je známe.
Ako podotýka Reuters, dopravné nehody sú v Nepále veľmi časté a ročne pri nich zomrú stovky ľudí.