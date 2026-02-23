Pravda Správy Svet Muža zastreleného pri Trumpovom floridskom sídle Mar-a-Lago identifikovali

Muža zastreleného pri Trumpovom floridskom sídle Mar-a-Lago identifikovali

Ozbrojený muž, ktorého príslušníci Tajnej služby v nedeľu zastrelili pri floridskom sídle amerického prezidenta Donalda Trumpa, bol identifikovaný ako 21-ročný Austin T. Martin zo Severnej Karolíny, informovala stanica CBS.

23.02.2026 09:40
Trumpove sídlo Mar-a-Lago
Video
Rezort Mar-a-Lago Donalda Trumpa. Video: Reuters / Zdroj: Reuters

Muž pri sebe mal brokovnicu a kanister s palivom, keď ho v noci zo soboty na nedeľu zastavili a zastrelili agenti Tajnej služby. Trump s rodinou bol v čase incidentu vo Washingtone.

Úrady teraz vyšetrujú, kde si dotyčný kúpil zbraň. Podľa hovorcu Tajnej služby Anthonyho Guglielmiho agenti na muža začali strieľať, keď videli, že prenikol do zabezpečeného perimetra. Podľa hovorcu agenti najprv muža vyzvali, aby odložil zbraň aj palivo. Kanister muž položil, ale zbraň namieril na agentov, po čom nasledovala streľba, uviedol hovorca s tým, že agenti potom „neutralizovali hrozbu“. Pri incidente nebol nikto ďalší zranený a agenti mali telové kamery.

Trump sa v čase prezidentskej kampane stal terčom dvoch pokusov o zabitie. V júli 2024 ho strelec na predvolebnom zhromaždení v pensylvánskom meste Butler zasiahol do ucha. Útočníka vtedy zastrelil člen Tajnej služby.

