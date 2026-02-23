Muža zastreleného pri Trumpovom floridskom sídle Mar-a-Lago identifikovali

Muž pri sebe mal brokovnicu a kanister s palivom, keď ho v noci zo soboty na nedeľu zastavili a zastrelili agenti Tajnej služby. Trump s rodinou bol v čase incidentu vo Washingtone.
Úrady teraz vyšetrujú, kde si dotyčný kúpil zbraň. Podľa hovorcu Tajnej služby Anthonyho Guglielmiho agenti na muža začali strieľať, keď videli, že prenikol do zabezpečeného perimetra. Podľa hovorcu agenti najprv muža vyzvali, aby odložil zbraň aj palivo. Kanister muž položil, ale zbraň namieril na agentov, po čom nasledovala streľba, uviedol hovorca s tým, že agenti potom „neutralizovali hrozbu“. Pri incidente nebol nikto ďalší zranený a agenti mali telové kamery.
Trump sa v čase prezidentskej kampane stal terčom dvoch pokusov o zabitie. V júli 2024 ho strelec na predvolebnom zhromaždení v pensylvánskom meste Butler zasiahol do ucha. Útočníka vtedy zastrelil člen Tajnej služby.