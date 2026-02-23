Kallasová: Sankcie proti Rusku kvôli Maďarsku EÚ zrejme neschváli

Európsky blok sa pokúša zhodnúť na už 20. balíku protiruských sankcií deň pred štvrtým výročím ruského vpádu na Ukrajinu. Návrh opatrení tentoraz smeruje na ruský bankový a energetický sektor. Dvadsaťsedmička krajín ho však musí schváliť jednomyseľne a Budapešť cez víkend pohrozila, že sankcie zablokuje, ak Ukrajina neobnoví tranzit ruskej ropy do Maďarska. Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána blokovala v minulosti prijatie protiruských sankcií či podporu Ukrajiny opakovane.
„Počuli sme isté veľmi silné vyhlásenia od Maďarska a ja bohužiaľ nečakám, že by dnes zmenili postoj,“ povedala Kallasová pri príchode na rokovanie. Viacerí ministri následne novinárom oznámili, že ich krajiny nový balík postihov podporujú a že by EÚ mala na začiatku piateho roka vojny dať najavo svoj jasný postoj k ruskej agresii.
„Očakával by som oveľa väčší pocit solidarity od Maďarska. Je to celkom šokujúce,“ komentoval postoj Budapešti poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Maďarsko by podľa neho malo Ukrajinu chápať aj s ohľadom na to, že má vlastnú skúsenosť s inváziou Červenej armády v roku 1956. Sikorski povedal, že Maďarsko malo už niekoľko rokov možnosť začať nakupovať ropu z iných krajín ako z Ruska a to za podobné ceny, neurobilo to však.
Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul vyhlásil, že sa s kolegami z ďalších krajín pokúsi zástupcov Maďarska presvedčiť k súhlasu so sankciami. „Nemyslím, že je správne, aby Maďarsko zrádzalo svoj vlastný boj za slobodu a európsku suverenitu,“ povedal novinárom.
Zástupcovia vlád krajín EÚ sa podľa Kallasovej budú baviť tiež o finančnej podpore napadnutej krajiny. Diskutovať by mali aj o jej energetickej situácii vzhľadom na pokračujúce ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Témou stretnutia bude aj vývoj mierových rokovaní vedených Spojenými štátmi. Kallasová dodala, že nevidí veľkú šancu na prelom v rozhovoroch, v ktorých si Moskva stále kladie územné požiadavky neprijateľné pre Kyjev.