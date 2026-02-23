Putin sa zaviazal posilniť ozbrojené sily. Za prioritu označil rozvoj jadrového arzenálu

„Rozvoj jadrovej triády, ktorá zaručuje bezpečnosť Ruska a účinne zabezpečuje strategické odstrašovanie a rovnováhu síl vo svete, zostáva absolútnou prioritou,“ vyhlásil Putin=787456].
V tomto krátkom prejave sa Putin zároveň zaviazal pokračovať v úsilí o „posilnenie armády a námorníctva s prihliadnutím na vývoj medzinárodnej situácie na základe vojenských skúseností získaných počas špeciálnej vojenskej operácie“, čo je názov, ktorý ruské vedenie používa v prípade invázie ruskej armády na Ukrajine.
„Kvalitatívne posilníme spôsobilosti všetkých druhov a rodov ozbrojených síl, zlepšíme ich bojovú pripravenosť, mobilitu a schopnosť operovať za všetkých podmienok, aj tých najnáročnejších,“ avizoval Putin.
Ruských vojakov v Kurskej oblasti navštívil Vladimir Putin. Išlo o prvú návštevu ruského prezidenta v oblasti od prekvapivej ofenzívy Kyjeva v auguste 2024.
Rusko a Spojené štáty, dve hlavné jadrové mocnosti, od začiatku februára, keď sa skončila platnosť zmluvy New START, už nie sú viazané žiadnou zmluvou o odzbrojení. Moskva však prisľúbila, že si zachová „zodpovedný“ prístup a bude naďalej dodržiavať obmedzenia stanovené pre svoj jadrový arzenál.
Putin v príhovore vyzdvihol ruskú vojenskú operáciu na Ukrajine a vzdal hold vojakom, ktorí v nej padli. Konkrétne údaje o stratách ruskej armády však opäť neposkytol. Vyzdvihol, že záujmy Ruska na Ukrajine bránia zástupcovia „všetkých národov“ žijúcich na území Ruskej federácie.
Rozkaz na totálnu inváziu ruskej armády na Ukrajinu Putin vydal pred štyrmi rokmi, 24. februára 2022. Vo svojom príhovore v nedeľu opäť vyjadril vieru v to, že Rusko vo vojne zvíťazí, konštatovala DPA.
Putin v pondelok položil veniec kvetov k Hrobu neznámeho vojaka pri hradbách Kremeľa. Rovnako ako vlani sa k nemu pri tomto obrade pridali aj vojaci, ktorým bol pri príležitosti Dňa obrancu vlasti udelený titul Hrdina Ruska. Prítomný bol aj ruský minister obrany Andrej Belousov.