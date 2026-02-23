Pravda Správy Svet Irán reaguje na Trumpa: Obmedzený útok neexistuje. Agresia je agresia. Reakcia bude zúrivá

Irán tvrdí, že útok Spojených štátov vrátane obmedzených útokov na islamskú republiku bude považovaný za „akt agresie,“ ktorý by vyvolal odvetnú reakciu. V tomto duchu sa vyjadril v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí po tom, čo americký prezident Donald Trump pripustil, že zvažuje obmedzený útok na Irán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Iran Drill Foto: ,
Spoločné cvičenie iránskych a ruských síl v Indickom oceáne 18. februára 2025.
Najobávanejšia loď Ameriky mení kurz: Gerald R. Ford opúšťa Karibik a smeruje do napätej zóny
Video
Spojené štáty vydali nariadenie, na základe ktorého má lietadlová loď USS Gerald R. Ford vyplávať z Karibského mora na Blízky východ. / Zdroj: Reuters

„Myslím si, že neexistuje žiadny obmedzený útok,“ povedal Bakájí na brífingu v Teheráne. „Akt agresie by sa považoval za akt agresie. Bodka. Každý štát by reagoval na akt agresie ako súčasť svojho neodmysliteľného práva na sebaobranu, a to zúrivo. Takže, to isté by sme urobili aj my,“ zdôraznil hovorca rezortu diplomacie.

Šéf Bieleho domu v piatok vyhlásil, že zvažuje obmedzený útok na Irán s cieľom vyvinúť naň tlak, aby uzavrel dohodu o svojom jadrovom programe. Trump sa tak vyjadril v čase, keď USA výrazne posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe a zároveň v čase, keď sa obnovili americko-iránske rokovania.

Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí v nedeľu potvrdil, že ďalšie kolo rozhovorov Spojených štátov a Iránu sa uskutoční vo štvrtok v Ženeve. AFP konštatuje, že tieto rokovania potvrdil Omán aj Irán, nie však Spojené štáty.

Ruská vojnová loď priplávala do Iránu
Video
Ruská korveta dorazila do iránskeho prístavu, uviedlo ruské ministerstvo obrany a zverejnilo video z príchodu a privítacieho ceremoniálu. Irán a Rusko uskutočnia vo štvrtok námorné cvičenia v Ománskom mori a severnom Indickom oceáne, informovala iránska polooficiálna tlačová agentúra Fars, niekoľko dní po tom, čo Revolučné gardy vykonali vojenské cvičenia v Hormuzskom prielive. / Zdroj: Reuters

Irán aj USA signalizujú, že sú v prípade neúspechu rozhovorov o jadrovom programe pripravení na vojnu. Washington zdôrazňuje, že Teherán nemôže mať jadrové zbrane ani potenciál vyrobiť ich a že nemôže obohacovať urán. Irán trvá na tom, že jeho nukleárny program je výlučne mierový, no západné krajiny islamskú republiku podozrievajú, že jej zámerom je v konečnom dôsledku vývoj jadrových zbraní.

Americký osobitný vyslanec Steve Witkoff v sobotu povedal, že prezident USA Donald Trump si kladie otázku, prečo Irán „nekapituloval“ tvárou v tvár vojenskému posilňovaniu zo strany Spojených štátov.

Bakájí v pondelok v reakcii na Witkoffa uviedol, že Iránci vo svojej histórii nikdy nekapitulovali.

Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vyzvala v pondelok na diplomatické riešenie situácie okolo Iránu. „Nepotrebujeme ďalšiu vojnu v tomto regióne. Už ich máme dosť,“ podčiarkla. Irán je podľa nej v najslabšej pozícii, v akej kedy bol a tento čas je potrebné využiť na hľadanie diplomatického riešenia.

