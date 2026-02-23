Island chce urýchliť referendum o obnovení prístupových rozhovorov s EÚ

Napísal to dnes bruselský server Politico s odvolaním sa na dve osoby oboznámené s prípravami krajiny na možný vstup do EÚ. Očakáva sa, že islandský parlament oznámi dátum hlasovania v najbližších niekoľkých týždňoch, uviedli zdroje pod podmienkou anonymity. Server pripomína, že v poslednej dobe mnoho únijných politikov navštívilo Island a naopak mnoho islandských politikov Brusel.
Napríklad predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa minulý mesiac v Bruseli stretla s islandskou premiérkou Kristrún Frostadóttirovou a vyhlásila, že ich partnerstvo „ponúka stabilitu a predvídateľnosť v nestabilnom svete“. Von der Leyenová bola na Islande vlani v júli a v marci má znova navštíviť arktický región.
Ak Islanďania budú hlasovať za, mohli by sa pripojiť k EÚ skôr ako ktorákoľvek iná kandidátska krajina, uviedol jeden zo zdrojov Politica.
Island požiadal o vstup do EÚ v roku 2009 na vrchole finančnej krízy, počas ktorej skolabovali všetky tri jeho najväčšie komerčné banky. Vláda však v decembri 2013 rozhovory zmrazila, zatiaľ čo sa islandská ekonomika rýchlo zotavovala a niektorí ekonómovia varovali pred možným kolapsom eurozóny. V marci 2015 Reykjavík oficiálne požiadal, aby už nebol považovaný za kandidátsku krajinu na členstvo v EÚ.
Geopolitická situácia sa však za posledné desaťročie výrazne zmenila, poznamenal Politico.Čítajte viac Blanár po boku Ibrahimoviča odmietol dvojaký štandard EÚ. Bez západného Balkánu nebude únia kompletná, tvrdí
Úvahy o obnovení rozhovorov prichádzajú v čase silnejúcej dynamiky rozširovania EÚ. Brusel pracuje na pláne čiastočného členstva Ukrajiny už od budúceho roka. Čierna Hora, líder medzi kandidátskymi krajinami, minulý mesiac uzavrela ďalšiu kapitolu vyjednávania.
Diskusia o prehĺbení vzťahov s Islandom a dokonca o možnom obnovení prístupových rokovaní začala ešte pred návratom amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu v minulom roku. Na januárovom ekonomickom fóre v Davose Trump niekoľkokrát spomenul Island, keď hovoril o Grónsku, o ktorého ovládnutie opakovane prejavil záujem.
Island zaujíma strategicky dôležitú polohu v severnom Atlantiku. Nemá ale armádu a spolieha sa na svoje členstvo v NATO a bilaterálnu obrannú dohodu s USA z roku 1951.
Pred zmrazením rozhovorov s EÚ v roku 2013 Island uzavrel 11 z 33 kapitol prístupových rozhovorov. Po ich uzavretí by musel vyhlásiť ďalšie referendum o samotnom vstupe.