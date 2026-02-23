Mexická armáda zabila „El Mencha“. Násilie paralyzovalo časti krajiny, rušia sa akcie pred MS vo futbale

Po zásahu ozbrojenci zablokovali viac než 20 ciest v západnej časti štátu Jalisco, podpaľovali autá a nákladné vozidlá. Násilie sa rozšírilo aj do ďalších regiónov, najmenej osem štátov prerušilo prezenčné vyučovanie a justícia umožnila sudcom uzatvárať súdy, ak to situácia vyžaduje.
Prezidentka Claudia Sheinbaumová vyzvala obyvateľov na pokoj. Operácia sa podľa armády uskutočnila aj s „doplnkovými informáciami“ od amerických úradov. Biely dom potvrdil, že Washington poskytol spravodajskú podporu.
Pri zásahu zahynulo aj šesť podozrivých členov kartelu, traja vojaci utrpeli zranenia. Dvoch podozrivých zadržali a bezpečnostné zložky skonfiškovali viacero zbraní vrátane raketometov schopných ničiť lietadlá či obrnené vozidlá.
Mexická armáda pri operácii v štáte Jalisco zabila drogového bossa Nemesia Osegueru, známeho ako „El Mencho“.
Ulice Guadalajary zostali takmer prázdne, obchody, čerpacie stanice aj lekárne zatvorili. Násilie zasiahlo aj susedný štát Michoacán a turistické letovisko Puerto Vallarta. Štát Jalisco, ktorý má toto leto hostiť zápasy majstrovstiev sveta vo futbale, zrušil všetky podujatia s veľkou účasťou verejnosti.
Kartel Jalisco vznikol v roku 2009 a podľa amerického ministerstva spravodlivosti patrí k najnásilnejším drogovým organizáciám v Mexiku. Spojené štáty ho zaradili na zoznam teroristických organizácií a obviňujú ho z pašovania kokaínu, heroínu, metamfetamínu a fentanylu na svoje územie.
Operácia prichádza v čase tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý od Mexika žiada ráznejší postup proti pašovaniu drog a opakovane hrozil clami na mexický export. USA aj Kanada zároveň vydali varovania pre cestovateľov do niektorých oblastí Mexika a viaceré letecké spoločnosti zrušili desiatky letov.Čítajte viac Drony mexického drogového kartelu narušili vzdušný priestor USA. Sheinbaumová o ničom nevie