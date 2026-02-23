Szijjártó: Ropovod Družba je opäť plne prevádzkyschopný. Sybiha odkázal Maďarsku a Slovensku, aby ultimáta adresovali Kremľu

„Dostali sme ubezpečujúce informácie, že poruchy v Tatarstane, ktoré vznikli v dôsledku útoku na čerpaciu stanicu ropovodu Družba, boli odstránené. To znamená, že všetky úseky ropovodu Družba sú v prevádzkyschopnom stave – fyzicky aj technicky. Technicky môže fungovať celý ropovod Družba,“ povedal Szijjártó.
Obnovenie a načasovanie prepravy ropy podľa neho naďalej závisí výlučne od rozhodnutia ukrajinského štátu. Skutočnosť, že tranzit nie je obnovený, označil za politické vydieranie voči Maďarsku.
V Bruseli v pondelok zasadá Rada EÚ pre zahraničné veci, na ktorej budú ministri zahraničných vecí krajín Únie rokovať okrem iného o vojne na Ukrajine. Maďarsko avizovalo, že bude prijatie nového balíka sankcií proti Rusku blokovať, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba.
Maďarský premiér Viktor Orbán zároveň dnes adresoval predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi list, v ktorom uviedol, že zastavenie tranzitu ruskej ropy do Maďarska je zo strany Ukrajiny nevyprovokovaný akt nepriateľstva, ktorý podkopáva energetickú bezpečnosť Maďarska. Orbána to vraj prinútilo prehodnotiť predchádzajúci postoj k pôžičke EÚ pre Ukrajinu a Budapešť jej schválenie teraz blokuje.
Na decembrovom summite EÚ ešte Maďarsko pôžičku podporilo po uistení, že sa za ňu rovnako ako Česko alebo Slovensko nebude musieť zaručiť.
„Od polovice februára Ukrajina z politických dôvodov odmieta prepravu ropy ropovodom Družba do Maďarska, čo je v rozpore s jej medzinárodnými záväzkami,“ uviedol Orbán v liste, ktorý má ČTK k dispozícii. „Kým to tak bude, Maďarsko nepodporí zmenu nariadenia o viacročnom finančnom rámci nevyhnutnú pre využitie rozpočtovej rezervy pre zriadenie pôžičky,“ dodal.
Poskytnutie pôžičky pre Kyjev na roky 2026 a 2027 v hodnote 90 miliárd eur odsúhlasili prezidenti a premiéri členských krajín EÚ po tom, ako sa na decembrovom summite nedokázali dohodnúť na financovaní, ktoré by využilo zmrazený ruský majetok. Na pôžičku pre Ukrajinu si EÚ požičia na finančných trhoch a bude ručiť rezervou v rozpočte EÚ. Ukrajina potom bude zodpovedná za splatenie pôžičky, akonáhle dostane vojnové reparácie od Ruska.
Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha v zápätí reagoval, že Maďarsko a Slovensko nemôžu držať celú EÚ ako rukojemníkov. „Tieto dve krajiny nemôžu držať celú EÚ ako rukojemníkov. Obe vyzývame, aby sa zapojili do konštruktívnej spolupráce a správali sa zodpovedne," napísal Sybiha na sociálnej sieti X. Maďarsku a Slovensku tiež odkázal, aby svoje ultimáta adresovali výlučne Kremľu. Na rozkaz jeho šéfa Vladimira Putina Rusko Ukrajinu pred štyrmi rokmi napadlo.Čítajte viac Štyri roky ruskej invázie, 12 rokov vojny, státisíce mŕtvych. Svet sa bojí apokalypsy, Ukrajina jej čelí
Šéf ukrajinskej diplomacie sa dnes prostredníctvom videokonferencie zúčastnil na schôdzke ministrov zahraničia EÚ, pred ktorou Szijjártó povedal, že jeho krajina bude blokovať každé rozhodnutie EÚ, ktoré zodpovedá záujmom Ukrajiny. Na dnešnom stretnutí sa tak kvôli negatívnemu postoju Maďarska zrejme neposunú rokovania o ďalších sankciách, ktoré Európska únia chystá proti Rusku kvôli jeho pokračujúcej agresii proti Ukrajine.
Sybiha tiež podotkol, že Ukrajina nevidí, že by Rusko bolo pripravené vojnu ukončiť a podniknúť seriózne kroky vedúce k mieru. Európskych partnerov preto vyzval na ďalší tlak na Moskvu.