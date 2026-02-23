Pravda Správy Svet India odporučila svojim občanom opustiť Irán

India odporučila svojim občanom opustiť Irán

India v pondelok odporučila svojim občanom, aby odišli z Iránu. Výzvu im adresovala v čase zvýšeného napätia a obáv z možného útoku USA proti Iránu a pred plánovanou stredajšou návštevou indického premiéra Naréndru Módího v Izraeli.

23.02.2026 14:01
India US Israel Protest Iran Foto: ,
Aktivisti a podporovatelia Centra socialistickej jednoty Indie na proteste proti izraelským a americkým útokom v Iráne v indickom meste Kalkata, jún 2025
debata

„Vzhľadom na vývoj situácie v Iráne sa indickým štátnym príslušníkom odporúča opustiť Irán dostupnými dopravnými prostriedkami vrátane komerčných letov,“ uviedlo indické veľvyslanectvo v Teheráne v príspevku na sociálnej sieti.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí odhaduje, že v Iráne sa nachádza asi 10-tisíc Indov. Podľa vyhlásenia ambasády by sa mali vyhýbať oblastiam, kde prebiehajú demonštrácie, zostať v kontakte s veľvyslanectvom a sledovať miestne médiá.

Trump dal Iránu maximálne 15 dní: Ak sa nedohodneme, stanú sa veľmi zlé veci (Video z 20.02.2026)
Video
Zdroj: Reuters

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí koncom minulého týždňa vyzvalo Slovákov, aby urýchlene opustili Irán. Vystríhalo ich pred fotografovaním príslušníkov bezpečnostných zložiek, vládnych, vojenských budov a ďalších citlivých objektov. Rezort rovnako dôrazne varoval aj pred cestami do tejto islamskej republiky.

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že zvažuje obmedzený útok na Irán s cieľom vyvinúť naň tlak, aby uzavrel dohodu o svojom jadrovom programe. USA medzičasom výrazne posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe, zatiaľ čo vo štvrtok by sa malo v Ženeve konať ďalšie kolo obnovených americko-iránskych rokovaní.

Irán aj USA signalizujú, že sú v prípade neúspechu rozhovorov o jadrovom programe pripravení na vojnu. Irán by podľa pondelkového vyjadrenia svojho rezortu diplomacie považoval aj akýkoľvek obmedzený útok zo strany Spojených štátov za akt agresie a primerane by naň reagoval.

Washington zdôrazňuje, že Teherán nemôže mať jadrové zbrane ani potenciál vyrobiť ich a že nemôže obohacovať urán. Irán trvá na tom, že jeho jadrový program je výlučne mierový, no západné krajiny islamskú republiku podozrievajú, že jej zámerom je v konečnom dôsledku vývoj jadrových zbraní.

Arákčí Čítajte viac Irán nevylučuje útok na americké základne, ak ho USA napadnú. Arákčí sa chce stretnúť s Witkoffom
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Irán #India
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"