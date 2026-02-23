India odporučila svojim občanom opustiť Irán

„Vzhľadom na vývoj situácie v Iráne sa indickým štátnym príslušníkom odporúča opustiť Irán dostupnými dopravnými prostriedkami vrátane komerčných letov,“ uviedlo indické veľvyslanectvo v Teheráne v príspevku na sociálnej sieti.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí odhaduje, že v Iráne sa nachádza asi 10-tisíc Indov. Podľa vyhlásenia ambasády by sa mali vyhýbať oblastiam, kde prebiehajú demonštrácie, zostať v kontakte s veľvyslanectvom a sledovať miestne médiá.
Slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí koncom minulého týždňa vyzvalo Slovákov, aby urýchlene opustili Irán. Vystríhalo ich pred fotografovaním príslušníkov bezpečnostných zložiek, vládnych, vojenských budov a ďalších citlivých objektov. Rezort rovnako dôrazne varoval aj pred cestami do tejto islamskej republiky.
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že zvažuje obmedzený útok na Irán s cieľom vyvinúť naň tlak, aby uzavrel dohodu o svojom jadrovom programe. USA medzičasom výrazne posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe, zatiaľ čo vo štvrtok by sa malo v Ženeve konať ďalšie kolo obnovených americko-iránskych rokovaní.
Irán aj USA signalizujú, že sú v prípade neúspechu rozhovorov o jadrovom programe pripravení na vojnu. Irán by podľa pondelkového vyjadrenia svojho rezortu diplomacie považoval aj akýkoľvek obmedzený útok zo strany Spojených štátov za akt agresie a primerane by naň reagoval.
Washington zdôrazňuje, že Teherán nemôže mať jadrové zbrane ani potenciál vyrobiť ich a že nemôže obohacovať urán. Irán trvá na tom, že jeho jadrový program je výlučne mierový, no západné krajiny islamskú republiku podozrievajú, že jej zámerom je v konečnom dôsledku vývoj jadrových zbraní.