Cirkevný pohreb bossa 'Ndranghety vyvolal kontroverzie. Polícia zakázala obrad v kostole

Belfiore zomrel vo veku 74 rokov v domácom väzení, ktoré mu bolo povolené zo zdravotných dôvodov. Ohľadom vraždy prokurátora Bruna Cacciia nikdy verejne neprejavil ľútosť a až do konca svojho života sa k vine nepriznal. Pochovaný má byť v utorok vo farnosti Madonna del Loreto v Chivasse pri Turíne.
Proti cirkevnému pohrebu Belfioreho sa vyslovil kňaz Luigi Ciotti, zakladateľ protimafiánskej organizácie Libera a významná osobnosť v boji proti organizovanému zločinu. Takýto obrad pre vraha bez ľútosti je podľa neho „nielen pastoračnou chybou, ale aj ďalšou ranou pre rodiny obetí“, uviedol podľa talianskych médií. Nejde podľa neho o to odoprieť zomrelému modlitbu, ale o verejný signál, ktorý slávnostná omša vysiela.
Naopak podporu rozhodnutia usporiadať cirkevný obrad vyjadril biskup mesta Ivrea Daniele Salera, do ktorého diecézy Chivasso patrí. Cirkev si je podľa neho vedomá činov zosnulého, ale nemôže súdiť jeho vnútorný vzťah k bohu v posledných okamihoch života.
Cirkev podľa neho rozlišuje medzi verejným životom a vnútorným svedomím. Liturgia má prebehnúť v jednoduchej forme ako bohoslužba slova, teda bez svätého prijímania. Miestny farár uviedol, že nedostal žiadne iné pokyny od vedenia cirkvi. Zomrelý bude podľa neho zverený božiemu milosrdenstvu, pretože konečný súd nad človekom neprislúcha ľuďom.
Tlaku verejnosti nakoniec ustúpila turínska polícia, ktorá pre pohreb nariadila prísne obmedzenia. Obrad sa podľa nej nesmie konať v kostole a zakázaný je aj smútočný sprievod. Samotné pochovanie na cintoríne v Chivasse sa má uskutočniť iba v najužšom rodinnom kruhu.
Prokurátor Bruno Caccia bol zastrelený v Turíne v roku 1983 a bol prvým štátnym zástupcom v severnom Taliansku, ktorého zabila mafia. Tento prípad je považovaný za zlomový okamih, ktorý odhalil pôsobnosť 'Ndranghety aj mimo juhotaliansku Kalábriu.