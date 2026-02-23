Albanese podporí plán na vylúčenie Andrewa z nástupníctva na britský trón

Mountbatten-Windsora polícia vyšetruje pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci v súvislosti s jeho väzbami na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. „Vzhľadom na nedávne udalosti týkajúce sa Andrewa Mountbatten-Windsora, vám píšem, aby som potvrdil, že moja vláda podporí návrh jeho vylúčenia z poradia následníkov trónu,“ napísal Albanese.
Premiér Austrálie zároveň vyjadril svoj súhlas s britským kráľom Karolom III., že sa musí uskutočniť „úplné, spravodlivé a riadne vyšetrovanie“ v tejto veci. „Ide o závažné obvinenia a Austrálčania ich berú vážne,“ uviedol.
Viaceré svetové médiá v piatok informovali o tom, že britská vláda zváži prijatie nového zákona, ktorý by vylúčil Mountbatten-Windsora z poradia následníkov trónu.
Akékoľvek zmeny týkajúce sa nástupníctva by si vyžadovali konzultáciu a dohodu s ostatnými 14 členmi britského Spoločenstva národov (Commonwealth). Austrália je prvou krajinou, ktorá potvrdila svoju podporu tomuto kroku.
Buckinghamský palác by sa podľa denníka The Guardian nepostavil proti tomuto plánu. Mountbatten-Windsor je v súčasnosti ôsmym v poradí dedičov britského trónu – po princovi Williamovi a jeho troch deťoch, a princovi Harrym a jeho dvoch deťoch.
V súčasnosti nemá brat britského panovníka žiadne šľachtické a vojenské tituly a odsťahoval sa aj zo sídla neďaleko hradu Windsor. Bývalý princ opakovane popiera obvinenia v súvislosti s Epsteinom. Minulý týždeň vo štvrtok ho polícia v rámci vyšetrovania zadržala. Následne ho po približne 12 hodinách prepustila s tým, že bude vyšetrovaný na slobode.
Britská stanica Sky News informuje, že v pondelok pokračujú prehliadky v bývalom sídle Mountbatten-Windsora.