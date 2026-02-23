Fio bankaFio banka
Na stanici vo Würzburgu útočil muž s nožom pri stánku svedkov Jehovových. Hlásia troch ranených

Tridsaťpäťročný muž útočil v pondelok ráno na hlavnej železničnej stanici v nemeckom meste Würzburg nožom. Traja muži utrpeli počas incidentu ľahšie zranenia, nie však bodné ani rezné poranenia, spresnila nemecká polícia. Po útoku značnú časť stanice uzavreli.

23.02.2026 15:20
nemecko polizei polícia Foto: ,
Útočníka sa podarilo premôcť okoloidúcim, medzi ktorými bol jeden policajt v civile. Páchateľ bol vzápätí zadržaný. Motív jeho útoku vyšetruje polícia.

Podľa doterajších zistení sa podozrivý približne o 7.50 h priblížil vo vstupnej hale stanice k stánku náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia a zrazu urobil niekoľko pohybov nožom smerom k 68-ročnému mužovi. Útočník mal tiež napadnúť aj ďalších dvoch mužov vo veku 51 a 55 rokov.

Jehovovi svedkovia sú kresťanské spoločenstvo s vlastným výkladom Biblie. Prísne organizovanú skupinu založil v Spojených štátoch koncom 19. storočia podnikateľ Charles Taze Russell a je financovaná z dobrovoľných darov. Jehovovi svedkovia majú na celom svete približne osem miliónov členov.

Ranný incident na železničnej stanici pripomína útok nožom duševne chorého utečenca na nič netušiacich okoloidúcich, ku ktorému došlo v centre Würzburgu v júni 2021. Pri tragédii prišli o život tri ženy a ďalších deväť ľudí bolo zranených.

