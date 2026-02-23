Expertka: Rusko nevedie proti Európe hybridnú vojnu. Hovorí tomu len vojna

Tretia svetová vojna?
„Čo sa týka globálneho poriadku a vojen, musím povedať, že neviem, ako sa to bude vyvíjať. Konfliktov je veľa a pokračujú. Nie je to len Rusko či Gaza, ale napríklad aj Sudán. Európania majú často tendenciu pozerať sa len na najbližšie okolie, čo je však minimálne do istej miery pochopiteľné,“ reagovala pre Pravdu Monika Susová, bezpečnostná analytička z Poľskej akadémie vied.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svetu pripomenul, akej hrozbe podľa neho čelí nielen jeho krajina. „Verím, že Putin už začal tretiu svetovú vojnu. Otázkou je, koľko územia sa mu podarí obsadiť a ako ho zastaviť. Rusko chce svetu vnútiť iný spôsob fungovania a zmeniť životy, ktoré si ľudia sami vybrali. Som presvedčený, že ak teraz zastavíme Putina a zabránime mu v okupácii Ukrajiny, bude to víťazstvo pre celý svet. Pretože Putin sa na Ukrajine nezastaví,“ povedal Zelenskyj v rozhovore pre BBC.Čítajte viac Štyri roky ruskej invázie, 12 rokov vojny, státisíce mŕtvych. Svet sa bojí apokalypsy, Ukrajina jej čelí
Hlava štátu neverí, že by šéfa Kremľa uspokojilo, keby mu Kyjev dal Donbas, ako to Moskva žiada a ako na to minimálne do istej miery tlačí aj americký prezident Donald Trump. Podľa Zelenského by to neprinieslo skutočný mier.
„Jednoducho sa na to nepozerám iba ako na územie. Vnímam to ako opustenie – oslabenie našich pozícií, opustenie státisícov našich ľudí, ktorí tam žijú. Takto to vidím ja. A som si istý, že toto stiahnutie by rozdelilo našu spoločnosť. Putina by to pravdepodobne na chvíľu uspokojilo. Potrebuje prestávku. Naši európski partneri hovoria, že by to mohlo trvať tri až päť rokov, kým obnoví svoje sily. Podľa môjho názoru by to Putinovi trvalo maximálne pár rokov. Kam by išiel ďalej? Nevieme, ale faktom je, že by chcel vo vojne pokračovať,“ vyhlásil Zelenskyj.
Európania neočakávajú, že sa ruská invázia na Ukrajinu čoskoro skončí. Vyplýva to z prieskumu Európskej rady pre zahraničné vzťahy, ktorý sa uskutočnil v 13 krajinách starého kontinentu. Respondenti odpovedali na otázku, čo sa stane približne o rok, a 44 percent z nich nepredpokladá, že sa dočkajú ukončenia bojov. Priemerne desať percent opýtaných hovorí, že v roku 2026 Rusko vojnu vyhrá. V prípade Ukrajiny je to len päť percent. Iba 23 percent zúčastnených tvrdí, že Európska únia pri podpore Ukrajiny robí dobrú prácu, 43 percent to vníma opačne.Čítajte viac Čo sa stalo s miliónom eur, ktoré vyzbierali slovenskí darcovia pre Ukrajinu?
Veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine Slovenka Katarína Mathernová si myslí, že skutočný mier na Ukrajine nie je možné dosiahnuť bez nastolenia spravodlivosti.
„Vojna sa začala pred dvanástimi rokmi, keď Rusko zaútočilo na Krym, násilím zmenilo hranice a porušilo medzinárodné právo. Niektorí to nazvali krízou. Nebola to len kríza. Podcenili sme to. Bol to úvodný akt vojny, ktorej plnohodnotná fáza trvá štyri roky a ktorej dôsledky teraz zasahujú celú Európu. Rusko sa pokúsilo vymazať ukrajinskú identitu na Kryme. Nepodarilo sa mu to. Ukrajinská spoločnosť sa postavila a naďalej bojuje. Dnes opäť niektoré hlasy hovoria o kompromisoch. Mýlia sa. Trvalý mier nemôže byť bez spravodlivosti. Bez bezpečnosti niet suverenity,“ napísala Mathernová na sociálnej sieti LinkedIn.
Aj Susová si myslí, že konflikt prekračuje ukrajinské hranice. „Tvrdím, že sme vo vojne s Ruskom. Keď hovorím my, myslím tým Európu. Sme v hybridnej vojne. Rusko útočí na našu kritickú infraštruktúru, energetické siete, železničnú dopravu a podobne. Sledujeme to v mnohých európskych krajinách a od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu týchto prípadov rýchlo pribúda. Rusko napríklad zasahovalo do európskych volieb aj pred rokom 2022,“ vysvetlila expertka.
Pochmúrny obraz
Odborníčka vraví, že na to, čo sa deje, sa Európa a Moskva pozerajú odlišne. „Pre nás je to hybridná vojna. Nevidíme rakety lietajúce nad európskymi mestami ani bojujúcich vojakov. Ale pre Rusko je to jednoducho vojna. Myslím si, že Moskva naozaj nerozlišuje medzi hybridnou vojnou a vojnou. Ak sa na to pozrieme z tejto perspektívy, potom áno – ľudia, ktorí hovoria, že žijeme v ére prebiehajúcich konfliktov, majú pravdu. A je to dosť pochmúrne,“ skonštatovala Susová.
Poľská analytička to vníma tak, že aj Európa by mala aspoň do istej miery prestať rozlišovať medzi hybridnou vojnou a vojnou.
„Súvisí to aj s tým, akým jazykom by sme mali komunikovať s občanmi. Mali by sme oveľa otvorenejšie hovoriť o tom, čo sa deje. Platí však aj to, že je tenká hranica medzi úprimnosťou a vyvolávaním paniky. Samozrejme, panika je to posledné, čo potrebujeme, pretože panika zabíja odolnosť. Myslím si však, že ak chceme, aby európska verejnosť dokázala lepšie odolávať ruskej hrozbe, ktorá má podobu hybridných útokov, musíme jej vysvetľovať, čo sa skutočne deje,“ uviedla Susová. „V hybridnej vojne často platí, že je veľmi zložité presne určiť zdroj útoku. Povedzme, že sa niečo deje na poľských železniciach, nad Litvou lieta niekoľko balónov a v Nemecku majú problém s energetickou sieťou. Ľudia si nemusia všimnúť, že sa to v skutočnosti spája do dosť strašidelného a zložitého obrazu. Cieľom nie je vystrašiť občanov. Ide o to, aby si uvedomili, čo sa v skutočnosti deje, lebo až potom môžeme začať vytvárať stratégie budovania spoločenskej odolnosti. Nehovorím, že musíme všetkých ľudí poslať do armády a okamžite začať s odvodmi. Len vravím, že každý občan by si mal byť vedomý toho, čo sa okolo neho deje – samozrejme, do tej miery, do akej môžeme ľuďom poskytnúť verejne dostupné údaje a informácie,“ ozrejmila poľská expertka.