Na dovoz z EÚ do USA bude platiť 15-percentné clo. Trump kritizoval rozhodnutie súdu

Rozhodnutie dnes prezident označil za nezmyselné a hlúpe a pohrozil novými clami vydanými na základe iných právnych mechanizmov, ako aj poplatky za dovozné licencie. Európsky komisár pre obchod Maroš Šefčovič chce o neistej situácii okolo ciel neskôr dnešný deň rokovať s ministrami obchodu krajín G7.
„Nás neschopný najvyšší súd odviedol skvelú prácu pre zlých ľudí, a za to by si mal hanbiť,“ uviedol Trump pričom pochválil troch z deviatich sudcov najvyššieho súdu, ktorí sa postavili na jeho stranu. Prezident zároveň uviedol, že mu súd neprejavil patričný rešpekt. Rovnako napísal, že súd robí rozhodnutia, na ktorých zbohatne Čína a ďalšie krajiny.
Najvyšší súd USA v piatok označil za nezákonné plošné globálne clá, ktoré Trump v minulosti uvalil na základe zákona o medzinárodných mimoriadnych hospodárskych právomociach (IEEPA) z roku 1977. Americký Úrad colnej a hraničnej ochrany (CBP) v nadväznosti na toto rozhodnutie zastaví v utorok výber ciel uložených na základe tohto zákona.Čítajte viac Trump po zrušení ciel súdom sprosto nadával. Potom hneď oznámil zavedenie ďalšieho vo výške desať percent
Trump však medzitým oznámil nové clá na dovoz do USA, a to najprv desaťpercentné a následne vo výške 15 percent. Podľa článku 122 obchodného zákona z roku 1974 môže prezident zavádzať nové clá vo výške až 15 percent s maximálnou dĺžkou platnosti 150 dní.
Prípadné predĺženie musí schváliť Kongres. Trump uviedol, že počas tohto obdobia bude jeho administratíva pracovať na zavedení nových a „právne prípustných“ ciel.
V dnešnom príspevku prezident poznamenal, že by namiesto ciel mohol použiť systém licencií na dovoz, za ktoré by sa platil poplatok. Zároveň ale uviedol, že mu súdne rozhodnutie tieto licenčné poplatky „nepochopiteľne“ zakázalo.
Eurokomisár pre obchod Šefčovič bude o nových 15-percentných clách oznámených Trumpom dnes rokovať s ministrami obchodu krajín G7, uviedol jeho hovorca s tým, že prítomní by mali byť aj zástupcovia USA. Podľa hovorkyne chce Európska komisia vedieť, čo presne najnovší vývoj znamená pre obchodné vzťahy medzi USA a EÚ a bude žiadať návrat k stabilite a predvídateľnosti.Čítajte viac Transatlantický obchod dostal nové základy. Šefčovič potvrdil dohodu EÚ s USA, varoval pred „závratnými clami“