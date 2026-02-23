Fio bankaFio banka
Harriery čaká posledný let. Americká námorná pechota nahradí legendárnu stíhačku modernými F-35

Americká námorná pechota v leteckom pláne na rok 2026 potvrdila, že v júni vyradí zo služby stíhačky AV-8B Harrier II. Ich nasadenie ako útočnej letky námornej pechoty na palube USS Iwo Jima vyvrcholí záverečným letom na základni Cherry Point 3. júna. Potom ich predá a personál prejde na lietadlá F-35B a F-35C, ktorých počet sa do konca roka 2026 zvýši na 262. TASR o tom píše podľa webu armyrecognition.

23.02.2026 16:31
NATO / Exercise / Steadfast Dart / Harrier... Foto: ,
Bojová stíhačka typu Harrier počas vojenského cvičenia NATO Steadfast Dart v gréckom Nea Anchialos, 13. februára 2025
Stíhačku Harrier s prúdovým motorom Rolls-Royce Pegasus charakterizuje krátka vzletová dráha a možnosť kolmého pristátia (STOVL). Môžu preto operovať z provizórnych letísk a palúb výsadkových lodí.

Je vybavená 25 mm rotačným kanónom GAU-12 Equalizer s 300 strelami a výzbrojou na šiestich podkrídlových pylónoch vrátane presne navádzanej munície. Stále je veľmi efektívna pri priamej podpore pozemných síl, hoci moderné stíhačky 5. generácie sú rýchlejšie a výkonnejšie.

Spojené kráľovstvo prestalo používať Harriery v roku 2010 a väčšinu predalo Spojeným štátom na výcvik a náhradné diely. Taliansko tiež prechádza na F-35B, Španielsko si ich plánuje ponechať do roku 2028.

V roku 1995 stíhačku do povedomia verejnosti zapísala reklamná kampaň „Pepsi Stuff“, v ktorej sa za vernostné body dali získať tričká, slnečné okuliare či bicykle. V záverečnej scéne televíznej reklamy na stíhačke priletí do školy tínedžer, čo doplní titulok „Harrier stíhačka – 7 000 000 Pepsi bodov“.

Študent John Leonard si spočítal, že v katalógu sa body dajú kúpiť jeden za desať centov. Našiel investorov a Pepsi poslal objednávku na Harrier (hoci nebol uvedený v katalógu, iba sa objavil v reklame) a šek na 700 000 dolárov.

Súdny spor Leonard vs PepsiCo rozhodol, že reklama bola zjavne absurdná – išlo o vtip, nemala podstatné náležitosti zmluvy a vojenské lietadlo si legálne nemôže kúpiť civilista. „Žiadna rozumná osoba by nepovažovala túto reklamu za serióznu ponuku“, píše sa v rozsudku. Hodnota Harrieru bola v tom čase 37,4 milióna dolárov.

Prípad sa stal precedensom v americkom zmluvnom práve a často sa uvádza ako príklad používania humoru v reklame, marketingovej etiky a vymedzenia právne záväzných vyhlásení.

