Čína podľa USA rozširuje svoje jadrové kapacity a vykonáva tajné testy

Washington uviedol, že vypršanie platnosti zmluvy New START medzi najväčšími jadrovými veľmocami Spojenými štátmi a Ruskom zo začiatku februára predstavuje možnosť dosiahnuť „lepšiu dohodu“, ktorá by zahŕňala aj Čínu. Podľa AFP však Peking opakovane odmietol výzvy na začatie rokovaní o novej trojstrannej dohode.
Christopher Yeaw, tajomník ministra zahraničných vecí USA pre kontrolu zbrojenia a nešírenie jadrových zbraní, na konferencii o odzbrojení v Ženeve uviedol, že zmluva New START mala vážne nedostatky.
„Azda jej najväčším nedostatkom bolo, že nezohľadňovala bezprecedentné, úmyselné, rýchle a netransparentné budovanie jadrového arzenálu zo strany Číny,“ povedal Yeaw. „Napriek svojim tvrdeniam o opaku Čína zámerne a bez obmedzení masívne rozšírila svoj jadrový arzenál bez transparentnosti alebo akéhokoľvek náznaku svojho zámeru alebo konečného cieľa,“ pokračoval.
New START obmedzovala počet jadrových hlavíc, ktoré môžu USA a Rusko rozmiestniť, na 1550 kusov na každej strane, čo je podľa Washingtonu počet, ku ktorému sa Čína rýchlo blíži. „Peking je na dobrej ceste, aby do roku 2030 disponoval materiálom potrebným na výrobu viac ako 1000 jadrových hlavíc,“ vyhlásil Yeaw.
Americký predstaviteľ privítal vypršanie platnosti zmluvy New START a trval na tom, že jej obmedzenia týkajúce sa hlavíc a nosných rakiet už nie sú relevantné vzhľadom na údajné porušenie zmluvy zo strany Ruska. Moskvu tiež obvinil z napomáhania Číne, aby svoje jadrové kapacity mohla rozširovať.
„Vypršanie platnosti New START a absencia akejkoľvek zmluvy o kontrole jadrových zbraní v súčasnosti neznamená, že Spojené štáty sa vzdávajú kontroly zbrojenia alebo ju ignorujú… Naším cieľom je lepšia dohoda smerujúca k svetu s menším počtom jadrových zbraní,“ uzavrel Yeaw.