Pravda Správy Svet Ministri sa nezhodli na sankciách proti Rusku, Maďarsko a Slovensko sú proti

Ministri zahraničia krajín Európskej únie dnes nedosiahli dohodu na 20. balíku sankcií proti Rusku.

23.02.2026 17:09 , aktualizované: 17:12
orban fico Foto:
Maďarský premiér Viktor Orbán (vpravo) sa rozpráva so slovenským premiérom Robertom Ficom počas okrúhleho stola pre summit EÚ na zámku Alden Biesen v Bilzen-Hoeselt v Belgicku vo štvrtok 12. februára 2026.
Po skončení rokovaní v Bruseli to uviedla šéfka úniovej diplomacie Kaja Kallasová, ktorá to označila za neúspech. Sankcie blokuje Maďarsko a podľa informácií ČTK aj Slovensko.

Video
Zdroj: FB Roberta Fica

„Na rôznych úrovniach komunikujeme s maďarskými a slovenskými kolegami, aby sme s týmto balíkom pokračovali. Nie je to jednoduché. Nikdy to nie je jednoduché, ale práca pokračuje. Veľmi ma mrzí, že sme dnes nedosiahli dohodu, keďže zajtra je smutné výročie začiatku tejto vojny a naozaj musíme vyslať silné signály Ukrajine, že jej naďalej pomáhame, ale zároveň vyvíjame väčší tlak na Rusko,“ vyhlásila Kallasová.

Uviedla, tiež že EÚ obmedzí počet zamestnancov ruskej diplomatickej misie pri EÚ na 40 ľudí. „Nebudeme tolerovať zneužívanie diplomatickej moci,“ dodala.

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v nedeľu na sociálnej sieti X avizoval, že jeho krajina bude na zasadnutí Rady EÚ blokovať prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku. Nepodporí ho, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba.

Nový balík sankcií predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred viac než dvoma týždňami. Zameriava sa najmä na energetiku, finančné služby a obchod. EÚ ho chcela prijať do 24. februára – štvrtého výročia začiatku ruskej vojny na Ukrajine. Členské štáty sa však na ňom nedohodli ani na piatkovom rokovaní na úrovni veľvyslancov, pričom si vyžaduje podporu všetkých 27 členských krajín.

Vláda o rope, vyhlásila stav núdze
Video

Do Maďarska a na Slovensko neprúdi ruská ropa cez ropovod Družba od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti.

