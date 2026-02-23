Nehoda vojenského vrtuľníka si v Peru vyžiadala 15 obetí

Fio bankaFio banka
Pätnásť ľudí zahynulo v dôsledku havárie vojenského vrtuľníka v departemente Arequipa na juhu Peru, informovali v pondelok letecké sily krajiny. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

23.02.2026 17:34
Ruský vrtuľník Mil Mi-17 Foto:
Ruský vrtuľník Mil Mi-17.
Vrtuľník Mi-17 stratil rádiový kontakt v nedeľu popoludní a o deň neskôr našlo peruánske letectvo 15 mŕtvych ľudí.

„Záchranári potvrdili smrť štyroch členov posádky… ako aj 11 pasažierov, ktorí boli na palube,“ uvádza sa vo vyhlásení letectva.

Stroj ruskej výroby vzlietol z mesta Pisco v departemente Ica. Záchranári ho lokalizovali približne 300 kilometrov ďalej v meste Chala v Arequipe. Bol nasadený do záchranných operácií na pomoc obetí povodní, ktoré spôsobili rozsiahle škody.

