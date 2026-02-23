Bývalého veľvyslanca v USA Mandelsona zatkli pre napojenie na Epsteina

„Policajti zatkli 72-ročného muža pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci,“ uviedla londýnska metropolitná polícia vo vyhlásení.
Mandelson bol v septembri odvolaný z diplomatickej funkcie po zverejnení e-mailov, podľa ktorých s Epsteinom udržiaval priateľstvo aj po odsúdení v roku 2008 za sexuálne trestné činy proti maloletej osobe.
Keď sa v dokumentoch zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti minulý mesiac objavili ďalšie podrobnosti, polícia začala trestné vyšetrovanie pre podozrenia, že pred 15 rokmi odovzdal Epsteinovi citlivé vládne informácie.
Jeho zatknutie prichádza štyri dni po tom, čo polícia zatkla bývalého princa Andrewa, dnes Andrewa Mountbatten-Windsora, pre podozrenie z podobného trestného činu súvisiaceho s priateľstvom s Epsteinom.Čítajte viac Epsteinove spisy: exprinca Andrewa zatkli v deň jeho narodenín. Škandál v kráľovskej rodine pokračuje. Kto bude ďalší?