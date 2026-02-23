Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet VIDEO: Takáto búrka prichádza raz za život... New York zasypali hory snehu

VIDEO: Takáto búrka prichádza raz za život... New York zasypali hory snehu

Obyvatelia New Yorku sa v pondelok zobudili do snehovej búrky. „Toto je búrka, aká príde len raz za život,“ povedala Elizabeth Axelová, ktorá venčila svojho psa Snoopa na severnom Manhattane. „Môj pes to miluje. A ja pôjdem zaliezť domov“.

23.02.2026 20:30
debata (1)
Životná búrka. New York sa spamätáva zo záľahy snehu
Video

„Bol som tu počas poslednej veľkej búrky. Myslím, že to bolo okolo roku 2016, ale nebolo to také zlé ako toto,“ povedal Jonathan Chapman, obyvateľ New Yorku už 45 rokov, ktorý spod snehu vyhrabával svoje auto.

Silná zimná búrka prinútila zatvoriť školy a nastavila úrady a dopravné systémy do núdzových režimov. Úradníci v celom regióne varujú pred silným snežením, silným vetrom a nebezpečnými cestovnými podmienkami.

Sneh premenil ulice Bostonu na snowboardovú dráhu (koniec januára)
Video
Keď vaše mesto zasype sneh, ktorého sú plné ulice, máte šancu urobiť to, čo spravili nadšenci zimných športov v Bostone. / Zdroj: Reuters

Búrka už skomplikovala cestovanie pozdĺž východného pobrežia od Washingtonu po New England. Letecké spoločnosti zrušili tisíce letov a úradníci apelujú na ľudí, aby sa vyhýbali cestám. Zimné počasie na severovýchode môže tiež spomaliť spracovanie, prepravu a doručovanie pošty a balíkov, uviedla americká poštová služba.

New York City, najväčší školský obvod v krajine, nariadil zatvorenie všetkých budov verejných škôl z formou tradičného snehového voľna, pričom sa zrušilo vyučovanie na diaľku a všetky mimoškolské programy.

Starosta Zohran Mamdani vyhlásil stav núdze a nariadil, aby na mestské cesty do pondelkového poludnia nevyšli vozidlá, ktoré nie sú nevyhnutné, s tým, že odhŕňače a záchranné zložky musia ulice vyčistiť, pretože sneženie sa zintenzívnilo. Mesto čelí prvému varovaniu pred snehovou búrkou od roku 2017.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #New York #snehová búrka
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"