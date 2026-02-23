VIDEO: Takáto búrka prichádza raz za život... New York zasypali hory snehu

„Bol som tu počas poslednej veľkej búrky. Myslím, že to bolo okolo roku 2016, ale nebolo to také zlé ako toto,“ povedal Jonathan Chapman, obyvateľ New Yorku už 45 rokov, ktorý spod snehu vyhrabával svoje auto.
Silná zimná búrka prinútila zatvoriť školy a nastavila úrady a dopravné systémy do núdzových režimov. Úradníci v celom regióne varujú pred silným snežením, silným vetrom a nebezpečnými cestovnými podmienkami.
Búrka už skomplikovala cestovanie pozdĺž východného pobrežia od Washingtonu po New England. Letecké spoločnosti zrušili tisíce letov a úradníci apelujú na ľudí, aby sa vyhýbali cestám. Zimné počasie na severovýchode môže tiež spomaliť spracovanie, prepravu a doručovanie pošty a balíkov, uviedla americká poštová služba.
New York City, najväčší školský obvod v krajine, nariadil zatvorenie všetkých budov verejných škôl z formou tradičného snehového voľna, pričom sa zrušilo vyučovanie na diaľku a všetky mimoškolské programy.
Starosta Zohran Mamdani vyhlásil stav núdze a nariadil, aby na mestské cesty do pondelkového poludnia nevyšli vozidlá, ktoré nie sú nevyhnutné, s tým, že odhŕňače a záchranné zložky musia ulice vyčistiť, pretože sneženie sa zintenzívnilo. Mesto čelí prvému varovaniu pred snehovou búrkou od roku 2017.