Trump je Putinov poskok a zradca alebo mimoriadne inteligentný líder, hovorí držiteľ Nobelovej ceny

„Na prvý pohľad sa dnes javí ako ruský poskok, jednoducho zradca. To je jeden spôsob, ako sa na to pozerať,“ povedal o americkom prezidentovi Walesa. Trump ale podľa neho môže byť extrémne inteligentným politickým vodcom, ktorý vie, že keby sa Spojené štáty pridali jednoznačne na stranu Kyjeva, mohol by ruský prezident Vladimír Putin použiť jadrové zbrane.
„Trump získava čas a núti Európu, aby sa zorganizovala proti Putinovi bez Spojených štátov,“ myslí si Walesa, ktorý je pre mnohých symbolom boja Poliakov proti komunizmu. „Existujú teda dva spôsoby, ako sa na to pozerať: zradca, alebo extrémne inteligentný muž. Stále neviem, ktorý z nich je Trump,“ dodal.
Pokiaľ by sa ukázal ako pravdivý ten druhý scenár, zaslúžil by si Trump Nobelovu cenu za mier, povedal tiež Walesa. Americký prezident o sebe opakovane vyhlásil, že by si túto cenu zaslúžil, pretože ukončil rad ozbrojených konfliktov vo svete. Vlani v októbri tiež kritizoval, že túto cenu za rok 2025 dostala venezuelská opozičná politička María Corina Machadová.Čítajte viac Witkoff hovorí o stretnutí Zelenského s Putinom do troch týždňov. Prísť môže aj Trump
Walesa v rozhovore s AFP uviedol, že sa s Machadovou nedávno stretol v Spojených štátoch. Povedal jej okrem iného, že sa unáhlila, keď Trumpovi dala medailu, ktorá s touto cenou súvisí.