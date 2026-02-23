Fio bankaFio banka
Veľvyslanec v Paríži a Trumpov blízky príbuzný ignoroval predvolanie na ministerstvo

Americký veľvyslanec v Paríži Charles Kushner, ktorý je tiež blízky príbuzný amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa dnes nedostavil na francúzske ministerstvo zahraničia. Bol tam povolaný kvôli svojmu komentáru ohľadom zabitia nacionalistického študenta Quentina Deranqueho, uviedla agentúra AFP. Francúzsky minister zahraničia Jean-Nöel Barrot chce, aby veľvyslanec kvôli tomu nemohol mať priame styky s ministrami.

23.02.2026 22:31
Charles Kushner Foto: ,
Charles Kushner
„Vzhľadom na zjavné nepochopenie základných prvkov misie veľvyslancov, ktorí majú za česť zastupovať svoju krajinu, minister požiadal, aby (americký veľvyslanec) nemal ďalej priamy prístup k členom francúzskej vlády,“ uviedlo dnes večer ministerstvo.

Kushner podľa zdroja agentúry AFP vyslal a ministerstvo namiesto seba úradníka amerického veľvyslanectva. Zdôvodnil to svojimi predchádzajúcimi povinnosťami. „Je samozrejme možné, že veľvyslanec Charles Kushner vykoná svoju misiu a dostaví sa na Quai d'Orsay (sídlo francúzskeho ministerstva zahraničia – pozn. ČTK), aby sme tak mohli viesť diplomatické rozhovory,“ dodalo ministerstvo.

Kushner, ktorý je otcom manžela Trumpovej dcéry Ivanky, bol povolaný kvôli svojmu komentáru ohľadom zabitia nacionalistického aktivistu v Lyone. „Násilný ľavicový extrémizmus je na vzostupe a jeho úloha v smrti Quentina Deranqueho ukazuje, akú hrozbu predstavuje pre verejnú bezpečnosť,“ uviedlo v piatok na sociálnych sieťach americké veľvyslanectvo v Paríži.

Agentúra AFP uvádza, že mladého muža napadli priaznivci krajnej ľavice. Medzi stíhanými v súvislosti so zabitím študenta sú dvaja asistenti poslanca za krajne ľavicovú stranu Nepodrobené Francúzsko (LFI) Raphäela Arnaulta.

Trumpove sídlo Mar-a-Lago
Video
Rezort Mar-a-Lago Donalda Trumpa. Video: Reuters

Komentár veľvyslanectva kritizoval cez víkend francúzsky minister zahraničia Barrot. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odmietol minulý týždeň komentár, ktorý predniesla k úmrtiu mladého nacionalistu talianska premiérka Giorgia Meloniová.

