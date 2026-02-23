Veľvyslanec v Paríži a Trumpov blízky príbuzný ignoroval predvolanie na ministerstvo

„Vzhľadom na zjavné nepochopenie základných prvkov misie veľvyslancov, ktorí majú za česť zastupovať svoju krajinu, minister požiadal, aby (americký veľvyslanec) nemal ďalej priamy prístup k členom francúzskej vlády,“ uviedlo dnes večer ministerstvo.
Kushner podľa zdroja agentúry AFP vyslal a ministerstvo namiesto seba úradníka amerického veľvyslanectva. Zdôvodnil to svojimi predchádzajúcimi povinnosťami. „Je samozrejme možné, že veľvyslanec Charles Kushner vykoná svoju misiu a dostaví sa na Quai d'Orsay (sídlo francúzskeho ministerstva zahraničia – pozn. ČTK), aby sme tak mohli viesť diplomatické rozhovory,“ dodalo ministerstvo.Čítajte viac Z projektu za 750 miliónov eur nič nebude. Trumpov zať vycúval z Belehradu, Vučič horekuje
Kushner, ktorý je otcom manžela Trumpovej dcéry Ivanky, bol povolaný kvôli svojmu komentáru ohľadom zabitia nacionalistického aktivistu v Lyone. „Násilný ľavicový extrémizmus je na vzostupe a jeho úloha v smrti Quentina Deranqueho ukazuje, akú hrozbu predstavuje pre verejnú bezpečnosť,“ uviedlo v piatok na sociálnych sieťach americké veľvyslanectvo v Paríži.
Agentúra AFP uvádza, že mladého muža napadli priaznivci krajnej ľavice. Medzi stíhanými v súvislosti so zabitím študenta sú dvaja asistenti poslanca za krajne ľavicovú stranu Nepodrobené Francúzsko (LFI) Raphäela Arnaulta.
Komentár veľvyslanectva kritizoval cez víkend francúzsky minister zahraničia Barrot. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odmietol minulý týždeň komentár, ktorý predniesla k úmrtiu mladého nacionalistu talianska premiérka Giorgia Meloniová.