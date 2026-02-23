Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Elektrina zo Slovenska? Zriedkavo, minimálne množstvo a naposledy pred mesiacom, kontruje Ukrenerho

Elektrina zo Slovenska? Zriedkavo, minimálne množstvo a naposledy pred mesiacom, kontruje Ukrenerho

Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Ukrenerho v pondelok večer oznámila, že pravdepodobné zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie zo SR nenaruší situáciu v energetickom systéme Ukrajiny. Firma zároveň na sociálnej sieti Facebook informovala, že od Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) zatiaľ nedostala oficiálne dokumenty týkajúce sa jednostranného ukončenia zmluvy, píše TASR.

23.02.2026 22:51
Kosťantynivka Foto: ,
Na zábere fotografii z 13. októbra 2025, ktorú poskytla 24. mechanizovaná brigáda Ukrajiny, sa mačka prechádza vo vnútri zničeného kostola v Kosťantynivke, frontovom meste, kde žilo približne 5 000 ľudí bez vody, elektriny a plynu.
debata (1)

„Oficiálne dokumenty týkajúce sa jednostranného ukončenia dohody o vzájomnej pomoci v núdzových situáciách zo strany slovenského prevádzkovateľa sústavy SEPS voči spoločnosti Ukrenerho zatiaľ neboli doručené,“ uviedlo Ukrenerho. Spoločnosť zároveň doplnila, že v pondelok dostala list od slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy týkajúci sa revízie podmienok úhrady podľa platnej zmluvy o poskytovaní núdzovej pomoci. Predložený návrh plánuje v čo najkratšom čase podrobiť analýze.

Fico potvrdil stopnutie elektriny Ukrajine. Pripravené má i ďalšie opatrenia
Video
Zdroj: FB Roberta Fica

Podľa spoločnosti Ukrajina naposledy požiadala SR o núdzovú pomoc pred viac ako mesiacom, a to vo veľmi obmedzenom objeme. Núdzová pomoc zo Slovenska bola podľa vyhlásenia spoločnosti poskytovaná pomerne zriedkavo a išlo skôr o krátkodobé dodávky.

Predseda slovenskej vlády Robert Fico po pondelkovom rokovaní s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým ako stopercentným akcionárom SEPS-u požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Od tohto dňa podľa Fica platí, že ak sa ukrajinská strana obráti na Slovensko s požiadavkou o výpomoc pri stabilizovaní ukrajinskej energetickej siete, takúto pomoc nedostane.

Robert Fico Čítajte viac Slovensko zastavilo dodávky elektriny Ukrajine. Fico Kyjevu: Máme pripravené ďalšie opatrenia

„Pred prijatím dnešného prvého recipročného opatrenia proti Ukrajine pre nepriateľské akty prezidenta (Volodymyra) Zelenského som mal záujem telefonicky s prezidentom Ukrajiny hovoriť a získať odpoveď, kedy a či vôbec budú obnovené dodávky ropy na Slovensko. Dostali sme správu, že ukrajinský prezident je pripravený na rozhovor až po 25. februári tohto roka. Vzhľadom na závažnosť situácie a vyhlásený stav ropnej núdze na Slovensku sme za týchto okolností nútení pristúpiť k prvému recipročnému opatreniu okamžite. Bude zrušené ihneď po obnovení tranzitu ropy na Slovensko. V opačnom prípade pristúpime k ďalším recipročným opatreniam,“ spresnil slovenský premiér.

Eduard Chmelár o politike v Téme dňa na ta3
Video
Historik a politický analytik Eduard Chmelár o domácej a zahraničnej politike v Téme dňa na ta3. / Zdroj: ta3
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #elektrická energia #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"