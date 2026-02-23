Elektrina zo Slovenska? Zriedkavo, minimálne množstvo a naposledy pred mesiacom, kontruje Ukrenerho

„Oficiálne dokumenty týkajúce sa jednostranného ukončenia dohody o vzájomnej pomoci v núdzových situáciách zo strany slovenského prevádzkovateľa sústavy SEPS voči spoločnosti Ukrenerho zatiaľ neboli doručené,“ uviedlo Ukrenerho. Spoločnosť zároveň doplnila, že v pondelok dostala list od slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy týkajúci sa revízie podmienok úhrady podľa platnej zmluvy o poskytovaní núdzovej pomoci. Predložený návrh plánuje v čo najkratšom čase podrobiť analýze.
Podľa spoločnosti Ukrajina naposledy požiadala SR o núdzovú pomoc pred viac ako mesiacom, a to vo veľmi obmedzenom objeme. Núdzová pomoc zo Slovenska bola podľa vyhlásenia spoločnosti poskytovaná pomerne zriedkavo a išlo skôr o krátkodobé dodávky.
Predseda slovenskej vlády Robert Fico po pondelkovom rokovaní s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým ako stopercentným akcionárom SEPS-u požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Od tohto dňa podľa Fica platí, že ak sa ukrajinská strana obráti na Slovensko s požiadavkou o výpomoc pri stabilizovaní ukrajinskej energetickej siete, takúto pomoc nedostane.Čítajte viac Slovensko zastavilo dodávky elektriny Ukrajine. Fico Kyjevu: Máme pripravené ďalšie opatrenia
„Pred prijatím dnešného prvého recipročného opatrenia proti Ukrajine pre nepriateľské akty prezidenta (Volodymyra) Zelenského som mal záujem telefonicky s prezidentom Ukrajiny hovoriť a získať odpoveď, kedy a či vôbec budú obnovené dodávky ropy na Slovensko. Dostali sme správu, že ukrajinský prezident je pripravený na rozhovor až po 25. februári tohto roka. Vzhľadom na závažnosť situácie a vyhlásený stav ropnej núdze na Slovensku sme za týchto okolností nútení pristúpiť k prvému recipročnému opatreniu okamžite. Bude zrušené ihneď po obnovení tranzitu ropy na Slovensko. V opačnom prípade pristúpime k ďalším recipročným opatreniam,“ spresnil slovenský premiér.