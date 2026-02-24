Fio bankaFio banka
ONLINE: Mieria Rusi zámerne na policajtov? Pri druhom obdobnom útoku za tri dni bolo zranených sedem príslušníkov, z toho dvaja vážne

Pri výbuchu v meste Mykolajiv na juhu Ukrajiny bolo dnes zranených sedem policajtov, z toho dvaja sú vo vážnom stave.

24.02.2026 06:00 , aktualizované: 06:48
vojna na Ukrajine, Donecká oblasť
Snímka zverejnená políciou Doneckej oblasti ukazuje policajta pri horiacom vozidle Červeného kríža, ktoré bolo zničené pri ruskom údere v Doneckej oblasti.
Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 461 dní
Ukrajinská vojačka: Pracujem na fronte a ničím nepriateľské drony. Rusi sa sami nezastavia. Vždy keď dostanú, čo chcú, ich apetít rastie
Video
Zdroj: Pravda
Zelenskyj Čítajte viac 1460. deň: Putin už podľa Zelenského rozpútal svetovú vojnu. Želal by si západné vojská na hranici s Bieloruskom

6:48 Najmenej päť ľudí utrpelo zranenia pri ruskom dronovom útoku na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Oznámili to v utorok ráno tamojšie úrady, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Podľa Ukrajinskej štátnej služby pre mimoriadne situácie (DSNS) drony v noci zasiahli viacero lokalít v administratívnom centre Záporožskej oblasti. Kyjev si pritom v utorok pripomína štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Na jednom mieste dron narazil do budovy továrne vedľa

6:17 Explózia v noci na utorok pri železničnej stanici v Moskve si vyžiadala najmenej dve obete. O život prišiel policajt a muž, ktorý podľa tamojších úradov odpálil výbušné zariadenie. Ďalší dvaja policajti utrpeli zranenia, oznámilo ruské ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy agentúr TASS, Reuters a AFP.

Útočník sa priblížil k dopravným policajtom sediacim vo vozidle a následne došlo k výbuchu, uvádza ministerstvo vo vyhlásení. K incidentu došlo približne o 0.05 h miestneho času na námestí pred železničnou stanicou.

V Moskve spáchali atentát na dvojku ruskej vojenskej rozviedky
Video
Zdroj: Reuters

6:00 Pri výbuchu v meste Mykolajiv na juhu Ukrajiny bolo dnes zranených sedem policajtov, z toho dvaja sú vo vážnom stave, oznámil podľa agentúr ukrajinský policajný riaditeľ Ivan Vyhivskyj. Neskôr večer následne agentúra Reuters informovala o tom, že ďalšia explózia otriasla policajnou stanicou v Dnipre na východe krajiny. Ukrajina za posledné tri dni ohlásila tri podobné incidenty, ktoré sa týkali polície.

Vyhivskyj uviedol, že policajti zaparkovali na vyradenej čerpacej stanici dve vozidlá, aby si odovzdali zmeny. „Predvčerom došlo k teroristickému útoku na policajtov v Ľvove. To nie je náhoda. Nepriateľ sa cielene snaží zabíjať ukrajinských policajtov, ktorí každý deň chránia ľudí a štát,“ uviedol policajný šéf na sociálnej sieti bez toho, aby špecifikoval príčinu dnešného výbuchu.

K incidentu sa vyjadril aj prezident Volodymyr Zelenskyj. „Vyšetrujú sa všetky okolnosti. Najmä sa preveruje verzia o teroristickom čine. Poveril som políciu a bezpečnostnú službu, aby verejnosť informovali o potrebných podrobnostiach,“ napísal Zelenskyj na Telegrame.

Dvojitý výbuch – druhý nastal po príchode záchranných zložiek – v centre západoukrajinského Ľvova v noci na nedeľu pripravil o život mladú policajtku a ďalších 25 ľudí zranil. Zelenskyj to označil za brutálny a cynický teroristický čin, za ktorým stojí Rusko. V tejto súvislosti bolo podľa neho zatknutých niekoľko ľudí. Podľa predbežného vyšetrovania stála za detonáciou podomácky vyrobená výbušnina. V čase explózií nebol v regióne poplach, ktorý by varoval pred ruskými vzdušnými útokmi.

Russia Ukraine War Čítajte viac 1459. deň: Poľsko bolo v pohotovosti pre ruské útoky na Ukrajine, nasadilo aj stíhačky. Explózie v Ľvove zabili policajtku

V pondelok neskoro večer úrady oznámili výbuch na policajnej stanici v Dnipre. Príčiny nie sú známe. Hlásenie nespomína žiadnych zranených a uvádza len materiálne škody, ako zničený nábytok a rozbité okná.

