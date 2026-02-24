Hostomeľ ako kľúčová bitka invázie: prvý veľký stret, ktorý prezradil mnoho

V prvých hodinách invázie sa ruské jednotky pokúsili obsadiť strategické letisko s dlhou dráhou a hangármi, ktoré je vzdialené necelých 20 kilometrov od centra Kyjeva. Cieľ bol zrozumiteľný: dostať sa k metropole rýchlo, obísť dlhé pozemné presuny, vytvoriť mostík pre ďalšie posily a prinútiť vedenie krajiny v Kyjeve ku kapitulácii alebo úteku.
V Hostomeli sa začala lámať šanca na bleskovú vojnu v jej úvodnej fáze. Keď sa nepodarilo rýchlo urobiť z letiska bezpečný a použiteľný uzol, ruský blitzkrieg pri Kyjeve stratil dych, napísali experti na portáli War on the Rocks.
Prečo práve Hostomeľ
Antonov/Hostomeľ je priestor, ktorý dáva zmysel na bleskový vojenský plán – dlhá dráha (teoreticky vhodná aj pre veľké transportné lietadlá) a poloha len niekoľko kilometrov od Kyjeva. The Guardian už v prvých dňoch invázie pripomínal, že boj o Hostomeľ je bojom o bránu k hlavnému mestu a o miesto, ktoré by Rusku umožnilo posilniť útok priamo pri Kyjeve.
Vojenské analýzy Inštitútu modernej vojny pri West Pointe neskôr uviedli, že Hostomeľ mal byť kľúčový článok „dekapitačného“ scenára – rýchleho tlaku na Kyjev s potenciálom vyvolať politický šok a chaos.
Primárnym cieľom Moskvy bolo dobyť Kyjev v horizonte troch až štyroch dní. Vladimir Putin vychádzal z predpokladu, že rýchly postup do centra moci spôsobí kolaps ukrajinského vedenia. Ak by sa ruské sily dostali do hlavného mesta dostatočne rýchlo, prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho vláda by podľa tejto kalkulácie kapitulovali, obyvateľstvo by bolo podrobené a proruský režim by sa podarilo nastoliť ešte pred mobilizáciou širšieho odporu a reakciou medzinárodného spoločenstva. Aj preto sa niektorí vysokí predstavitelia USA v predvečer vojny mysleli, že Kyjev by mohol padnúť do 72 hodín, vysvetľuje War on the Rocks.
Útok z oblohy: vrtuľníky a výsadok špeciálnych jednotiek
Počet vysadených výsadkárov sa odhaduje na 200 až 300 jednotiek. Išlo o výsadkárov z 31. gardovej výsadkovej útočnej brigády a 45. samostatnej gardovej brigády špeciálneho určenia (Spetsnaz). Nasadené boli transportné stroje Mi-8, útočné Ka-52 a staršie Mi-24, ktoré štartovali z letiska Bolšoj Bokov v Bielorusku.
Súbežne mali mechanizované jednotky postupovať z Bieloruska západne od Dnepra a z Ruska na jeho východnej strane, aby vyvolali paralýzu obrany. Plán počítal aj s podvratnými a infiltračnými aktivitami. Ruské vedenie predpokladalo, že veľká časť ukrajinského odporu bude oslabená zvnútra a že po páde hlavného mesta sa zvyšok armády vzdá alebo bude izolovaný bez potreby rozsiahlych konvenčných bojov.
Prvé hodiny boja
Útok sa začal krátko po šiestej ráno, keď dve strely s plochou dráhou letu Kalibr zasiahli Hostomeľ. Údery však minuli kľúčové ciele – jedna strela dopadla na nástupište, druhá minula obytnú budovu. Ruské letectvo síce potlačilo časť ukrajinských stanovíšť a vytvorilo koridor rušením radarov a poškodením dvoch hlavných miest protivzdušnej obrany severne od mesta, no obrana sa nezrútila.
Reuters ešte v prvých hodinách plnoformátovej invázie vydal prvé konkrétne správy z Hostomeľa: „Ruské vrtuľníky zaútočili na vojenské letisko pri Kyjeve.“ Ukrajinskí predstavitelia tvrdili, že tri z nich zostrelili.
Reuters v ďalšej správe z toho istého dňa uvádzal, že ukrajinské vojenské autority hovorili o približne 20 ruských vrtuľníkoch (vrátane Mi-8), ktoré vysadili výsadkárov – a že na mieste prebiehajú boje o kontrolu.
Okolo 10:30 spozorovali Ukrajinci vrtuľníky pri priehrade kyjevskej vodnej elektrárne a zostrelili dva vedúce stroje. O pol hodiny neskôr sa útočná formácia priblížila k letisku. Útočné vrtuľníky začali ostreľovať dráhu zo severu, transportné stroje smerovali k južnej časti, kde vysadzovali výsadkárov.
Ukrajinský veliteľ major Vitalij Rudenko zachytil útok až vo chvíli, keď počul zvuk rotorov, ktorý vzápätí prekryla raketová paľba. Obrancovia však boli rozmiestnení už vopred. Približne dvadsiatka vojakov kryla radar na severnom konci letiska kanónmi ZU-23–2, zvyšok bránil južnú časť areálu. Na dráhu navyše preventívne presunuli nákladné autá a ďalšie vozidlá, aby ju znefunkčnili pre lietadlá s pevnými krídlami.
Pri ostreľovaní letiska bolo zničené najväčšie lietadlo sveta – An-225 Mrija.
Na chvíľu to Rusom vyšlo – a potom prišli posily
V reálnom čase sa správy o tom, kto letisko drží, menili veľmi rýchlo. Reuters už 24. februára prinášal informácie o bojoch a o tvrdeniach ukrajinských predstaviteľov, že sa im podarilo letisko získať späť (v prvých hodinách invázie sa informácie o nedali bezprostredne a nezávisle overiť).
Plán však stroskotal na precenení vlastných možností. Ukrajinskej rozviedke a polícii sa ešte pred začiatkom operácie podarilo neutralizovať kľúčové prvky ruskej siete. Navyše, mnohé ruské jednotky údajne nemali úplný obraz o rozsahu operácie. Nasadenie, ktoré sa prezentovalo ako „cvičenie“, sa náhle zmenilo na rozsiahlu inváziu s prísnymi časovými plánmi a viacerými osami útoku.
Inštitút modernej vojny pri West Pointe (MWI) opisuje následný protiútok ukrajinských síl v priestore Kyjeva, ktorý bol „zlepený“ z viacerých bojových mužstiev. Do boja sa ešte 24. februára pridali jednotky z 72. mechanizovanej brigády, 80. a 95. výsadkovo-útočnej brigády, jednotky špeciálnych síl a dobrovoľníci. Prvotnú obranu areálu držali príslušníci 4. brigády rýchlej reakcie Národnej gardy.
Kľúčové zadržanie okupantov na rieke Irpiň
Hostomeľ nebol izolovaný bod. Bol súčasťou severozápadného prístupu ku Kyjevu, kde do hry vstúpila aj geografia: rieka Irpiň, kanály, mosty a úzke komunikácie.
Reuters koncom marca 2022 opisoval obranu Kyjeva aj cez jednoduchú, ale rozhodujúcu taktiku: Ukrajinci zničili veľký most v Irpini, aby spomalili postup Rusov z severozápadu.
Modern War Institute dopĺňa, že keď boli mosty cez Irpiň zničené alebo veľmi dobre bránené, ruské sily sa museli pokúšať o prechody provizórne (pontóny) a situáciu komplikovalo aj zaplavovanie územia – čo všetko ďalej brzdilo manéver.
War on the Rocks okolnosti úvodných dní formuluje pomerne priamo: tvrdohlavá obrana a protiútok pri Hostomeli boli rozhodujúce pre zmar „dekapitačného“ zámeru. Ak by Hostomeľ Rusom vyšiel, mohlo to spustiť reťazový efekt v prvých dňoch.
ISW v prvých dňoch invázie upozorňoval, že Hostomeľ je sporný bod a že ruské snahy o rýchle ovládnutie kľúčových uzlov pri Kyjeve narážajú na odpor; v ich hodnotení z 25. februára sa objavuje aj pointa, že čistý výsadok bez stabilizácie nemusí stačiť – a že boj o letisko je pre ruské plány kritický.