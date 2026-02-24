Zaplatili najvyššiu cenu. Kto ako prvý uvidel prichádzajúce ruské tanky pred štyrmi rokmi?

Ráno, ktoré všetko zmenilo
Ruské bombardovanie sa začalo krátko po štvrtej hodine ráno. Rakety okamžite rozmetali ich búdky z vlnitého plechu na prach. Šance na prežitie boli minimálne. Jednotku zachránila duchaprítomnosť staršieho poručíka Oleksandra Supruna, ktorý zakričal, aby ustúpili. Pohraničníci potom sledovali skazu z neďalekých bunkrov.
„Vyzbrojení iba automatmi, granátometmi a guľometom sa pripravili na ďalší útok: na obrnenú kolónu so 700 vozidlami, ktorá smerovala priamo k nim,“ napísal týždenník.
Pohraničníci tvorili úzko spätú komunitu. Roky žili v dedine na okraji černobyľskej zóny a ich vzťahy presahovali služobné povinnosti. Boli to priatelia, manželia, krstní rodičia svojich detí, pripomína The Economist.
Prvý deň vojny si vyžiadal vysokú daň
Medzi prvými, ktorí zazreli ruské tanky, bol 23-ročný veliteľ jednotky Balu. Len krátko pred inváziou sa mu narodil prvý syn. Suprun mal 31 rokov, miloval varenie a sníval o vlastnej reštaurácii. Tridsaťpäťročný Chasid slúžil ako vodič obrneného transportéra a skúsenosti z bojov na Donbase zbieral už od roku 2014. Spojár Košyk (33) bol najskúsenejší – vo Viľči pôsobil s prestávkami od roku 2010.
Prvý deň vojny si vyžiadal vysokú daň. Zahynulo 20 pohraničníkov, 59 utrpelo zranenia a 85 padlo do zajatia.
„Život sa obrátil hore nohami. Predtým som mal plány, nádeje,“ povedal Balu.
Štyri roky po invázii
Štyri roky po invázii je krajina v odlišnej situácii, než akú mnohí očakávali v prvých dňoch konfliktu. Rusku sa nepodarilo dobyť Kyjev, ofenzíva na hlavné mesto bola odrazená armádou a dobrovoľníkmi. V roku 2022 ukrajinské ozbrojené sily vytlačili ruské jednotky z Charkovskej a Chersonskej oblasti.Čítajte viac Štyri roky ruskej vojny? Fiasko a katastrofa, tvrdí analytik Mesík a hovorí o možnom páde Ruska
Charakter bojov sa postupne menil. „V roku zo 2022 bolo najstrašnejšou vecou delostrelectvo. Do konca roku 2023 sme prešli na bezpilotné lietadlá,“ opísal vývoj Balu. Redakcia uvádza, že v decembri 2025 a v januári tohto roka operátori dronov nahlásili likvidáciu alebo ťažké zranenie 65-tisíc ruských vojakov.
Vyčerpanie a neistota
Napriek vojenským úspechom čelí Ukrajina vážnym problémom. Mobilizácia je čoraz náročnejšia a vyžaduje si väčší nátlak. Miera dezercie medzi novoprijatými vojakmi presahuje 30 percent. Tí, ktorí zostávajú na fronte, sa sťažujú na nedostatok rotácie a odlúčenie od rodín.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
„Moje dieťa má teraz tri roky, ale videl som ho dokopy len pár mesiacov,“ hovorí Chasid. Situáciu zhoršujú aj ruské letecké útoky na energetickú infraštruktúru, ktoré ochromili ekonomiku.
Lekcia z 24. februára
Pohraničníci sa zhodujú, že skúsenosť z prvého dňa vojny im dala trpké ponaučenie: skutočnou bezpečnostnou zárukou sú vlastné zbrane.
„Nedajbože, aby ste niekedy museli čeliť tomu, čomu sme čelili my. Ale ak sa to stane, pamätajte, že je to vaša zodpovednosť. Zachráňte seba. Zachráňte svoju rodinu. A zachráňte svojich kolegov. Pretože nikto iný to za vás neurobí,“ povedal Košyk.Čítajte viac Hostomeľ ako kľúčová bitka invázie: prvý veľký stret, ktorý prezradil mnoho
Osudy šiestich mužov sa medzitým rozdelili. Suprun po záchrane svojich vojakov pokračoval v bojoch na Donbase. Zahynul 29. júla 2024 pri Vovčansku v Charkovskej oblasti po výbuchu ruskej míny. Jeho vdova Marija, ktorá dnes tiež slúži pri pohraničnej stráži, uchováva jeho pamiatku pre syna, ktorý mal v čase otcovej smrti štyri mesiace. Pred spaním mu vraví: „Snažím sa vyplniť prázdne miesta. Hovorím mu, že ocko ho stále chráni.“