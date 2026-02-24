Žije v Rusku, rodina ju nazýva zradkyňou: Príbeh Ukrajinky, ktorú vojna roztrhla na kusy

Jej rodičia sú jediní príbuzní na Ukrajine, ktorí sa s ňou stále rozprávajú. Zvyšok rodiny a priateľov ju odstrihol. „Pokladajú ma za zradkyňu,“ povedala 48-ročná Marija pre AFP. Jej synovec bojujúci za Ukrajinu utrpel zranenia, zatiaľ čo jej zať, naverbovaný do ruskej armády, v bojoch padol.
Do Ruska pôvodne prišla študovať, no potom sa rozhodla v tejto krajine zostať. Až do roku 2022 pravidelne jazdila na Ukrajinu. Keď 24. februára 2022 Moskva zahájila rozsiahlu vojenskú operáciu proti Ukrajine, bol to pre ňu šok. Marija odvtedy svoju rodinu na Ukrajine nevidela; nemôže opustiť Rusko, pretože jej vypršala platnosť ukrajinského pasu.
Teraz sa snaží získať ruské občianstvo, aby mohla voľnejšie cestovať, no uviazla v začarovanom kruhu byrokracie. Rusko považuje každého, kto má väzby na Ukrajinu, za podozrivého a zakázalo kritiku svojej vojenskej kampane. Podľa Marije sú Ukrajinci, ktorí sa snažia získať ruské občianstvo, vypočúvaní ohľadom svojich rodín a názoru na vojnu.
Kyjev obviňuje Moskvu, že na území Ukrajiny kontrolovanom Ruskom hromadne rozdáva pasy, čím sa snaží vymazať ukrajinskú identitu a históriu týchto oblastí.
Marija AFP povedala, že sa neustále bojí o svojich rodičov. „Najviac sa bojím, že ich už nikdy neuvidím,“ vyhlásila. Keď volá svojej matke, hovor prerušujú sirény a výbuchy – zvuková kulisa štyri roky trvajúcej ruskej vojenskej kampane. Niekedy vidí správy, že Rusko zaútočilo na jej rodné mesto. Ak sú telefónne linky k jej rodičom prerušené, snaží sa zistiť, ktoré štvrte sa konkrétne stali terčom útokov.
Pred rokom 2022 žilo v Rusku približne 900 000 ukrajinských občanov. Niektorí odišli po ruskej anexii Krymu v roku 2014 a ďalší po zahájení ofenzívy Kremľa v roku 2022. Podľa OSN ušlo v prvom roku vojny z Ukrajiny do Európy asi osem miliónov ľudí. Najmenej 1,2 milióna – hlavne z východnej Ukrajiny – ušlo do Ruska, uviedla OSN, no nezverejnila údaje o tom, koľko ich tam stále je. Kyjev Moskvu obviňuje, že blokuje a komplikuje cesty Ukrajincov do Ruska; cesta cez Rusko je pritom pre nich jediným spôsobom, ako navštíviť príbuzných v častiach Ukrajiny, ktoré Rusko obsadilo a považuje za svoje.
Okrem toho, že vojna vyhnala milióny ľudí z ich domovov, vyžiadala si aj životy stoviek tisíc vojakov a desiatok tisíc civilistov a zdecimovala veľkú časť východnej a južnej Ukrajiny.
Keď bol jej ruský zať v roku 2022 povolaný do ruskej armády, bola Marija rozpoltená. „Na jednej strane mi ho bolo ľúto, pretože ho k tomu donútili,“ povedala a spomínala, ako plakal, lebo nechcel bojovať. „Na druhej strane som cítila hnev, že tam ide zabíjať mojich príbuzných.“ Jej synovec bol v tom istom čase na fronte na ukrajinskej strane a ona mala obrovský strach, že sa stretnú na bojisku. „Myšlienka, že by (môj zať) mohol ísť a zabiť môjho synovca, ma desila,“ povedala.
Potom jej zať padol a ona musela utešovať svoju dcéru. „Bol jej prvou láskou a stále tomu nemôžeme uveriť, pretože nebol pochovaný, jeho telo sa nenašlo,“ dodala. Marija sa o tom pokúsila prehovoriť so svojimi rodičmi na Ukrajine. „Snažila som sa im povedať, že je mi môjho zaťa ľúto. Ale oni povedali: ‚Nám nie. On si to vybral‘.“ Potom Marija upadla do depresií a musela vyhľadať pomoc psychológa.
V Rusku, kde je kritika vojny zakázaná, ju obklopujú tí, ktorí ruskú vojnu na Ukrajine podporujú. Na Ukrajine jej príbuzní nechcú počuť jej súcit, ani jej podporu. „Stala som sa čiernou ovcou,“ hovorí. „My Ukrajinci v Rusku sme sa ničím neprevinili, nepodporujeme vojnu. Bojíme sa o nich a každý útok, každé bombardovanie sa nás tiež dotýka,“ dodala.
Nakoniec sa rozhodla, že prestane sledovať správy o vojne, pretože to pre ňu bolo príliš ťažké, keď aj tak nemôže svojim príbuzným nijako pomôcť. Konflikt však zasiahol všetky oblasti života v Rusku vrátane kozmetického salónu neďaleko Moskvy, kde pracuje. „Mnoho zákazníkov sa presťahovalo do zahraničia, pretože vojnu nepodporovali,“ povedala Marija. „Iní ku mne prestali chodiť len preto, že som z Ukrajiny a som proti tej vojne,“ dodala.
Okrem okruhu zákazníkov sa zmenšil aj okruh jej priateľov. Pod tlakom úradov a vojnových fanatikov sa v Rusku počas vojny prudko zvýšil počet udaní, aké boli bežné v sovietskej ére, a Marija preto radšej dáva prednosť samote. „Je to pre mňa jednoduchšie, pretože viem, že na seba nijako neupozorním, ani sa nebudem musieť spreneveriť tomu, čomu verím,“ povedala.
A aká je jej stratégia pre život medzi prívržencami vojny? „Keď musím počúvať, ako ľudia verejne podporujú vojnu, spievam si v duchu ukrajinské pesničky," dodala.