Zelenskyj prvýkrát ukázal svoj bunker v Kyjeve

„Toto je (moja) pracovňa, táto maličká miestnosť v bunkri pod Bankovou ulicou, tu sa konali prvé rozhovory so svetovými lídrami na začiatku vojny. Tu som hovoril s prezidentom Bidenom a práve tu som počul: "Volodymyr, ste v ohrození, musíte okamžite opustiť Ukrajinu. Sme pripravení v tom pomôcť. 'Odpovedal som, že potrebujem zbrane, a nie taxi,“ vyhlásil ukrajinský prezident. Vo videu sa tiež prechádza dlhými podzemnými chodbami.
Prezidentská kancelária sa nachádza na Bankovej ulici 11. Budova bola postavená v rokoch 1936 až 1939 na základoch staršej stavby zo 70. rokov 19. storočia. V budove postavenej v štýle stalinského empíru, s prvkami klasicizmu a ukrajinského baroka, najprv sídlil štáb kyjevského vojenského okruhu a neskôr ústredný výbor ukrajinských komunistov, poznamenal portál.