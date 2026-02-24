Zelenskyj prvýkrát ukázal svoj bunker v Kyjeve

Fio bankaFio banka
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videu, ktoré natočil k dnešnému štvrtému výročiu rozpútania vojny Ruska proti Ukrajine, prvýkrát ukázal svoj bunker pod prezidentskou kanceláriou v centre Kyjeva, upozornil server RBK-Ukrajina.

24.02.2026 11:05
Zelenskyj - štyri roky od vypuknutia vojny. Ukázal svoj bunker
Video
Toto je (moja) pracovňa, táto maličká miestnosť v bunkri pod Bankovou ulicou, tu sa konali prvé rozhovory so svetovými lídrami na začiatku vojny. Tu som hovoril s prezidentom Bidenom a práve tu som počul: "Volodymyr, ste v ohrození, musíte okamžite opustiť Ukrajinu. Sme pripravení v tom pomôcť. 'Odpovedal som, že potrebujem zbrane, a nie taxi," vyhlásil ukrajinský prezident. / Zdroj: X/@ZelenskyyUa

„Toto je (moja) pracovňa, táto maličká miestnosť v bunkri pod Bankovou ulicou, tu sa konali prvé rozhovory so svetovými lídrami na začiatku vojny. Tu som hovoril s prezidentom Bidenom a práve tu som počul: "Volodymyr, ste v ohrození, musíte okamžite opustiť Ukrajinu. Sme pripravení v tom pomôcť. 'Odpovedal som, že potrebujem zbrane, a nie taxi,“ vyhlásil ukrajinský prezident. Vo videu sa tiež prechádza dlhými podzemnými chodbami.

Prezidentská kancelária sa nachádza na Bankovej ulici 11. Budova bola postavená v rokoch 1936 až 1939 na základoch staršej stavby zo 70. rokov 19. storočia. V budove postavenej v štýle stalinského empíru, s prvkami klasicizmu a ukrajinského baroka, najprv sídlil štáb kyjevského vojenského okruhu a neskôr ústredný výbor ukrajinských komunistov, poznamenal portál.

