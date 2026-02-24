Matka ho odvrhla, on si našiel novú, plyšovú. Príbeh mláďaťa makaka dojíma internet

Punchova matka sa o mláďa odmietla starať hneď potom, čo prišiel na svet v zoologickej záhrade v meste Ičikawa v prefektúre Čiba. Mláďatá makakov červenolícich sa obvykle pevne držia svojich matiek, čo im jednak pomáha posilňovať svaly, a tiež im to dodáva pocit bezpečia. Punch preto rýchlo potreboval nejakú náhradu, povedal novinárom ošetrovateľ Kosuke Šikano.
Ošetrovatelia experimentovali s náhradkami v podobe zrolovaných uterákov a niekoľkých plyšových zvierat, kým sa rozhodli pre hrdzavého orangutana s veľkými očami, ktorého kúpili v obchode švédskeho nábytku IKEA.
„Toto plyšové zviera má relatívne dlhé chlpy a niekoľko miest, kde sa mláďa môže ľahko držať,“ povedal Šikano. „Mysleli sme si, že jeho podoba s opicou by mohla Punchovi neskôr pomôcť pri integrácii do tlupy, a preto sme ho vybrali.“
Odvtedy je Punch len zriedka videný bez svojho spoločníka. Vlečie ho všade so sebou, aj keď je hračka väčšia ako on – na veľké potešenie návštevníkov zoo.
Šikano predpokladá, že Puncha matka odmietla prijať kvôli extrémnej horúčave, ktorá panovala v júli minulého roka, keď prišlo mláďa na svet. Ošetrovatelia uvádzajú, že sa Punch postupne učí zapadnúť do svojej tlupy a časom príde deň, keď svojho plyšového kamaráta už nebude potrebovať.