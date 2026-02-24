Zelenskyj: Kto podporuje Putina, volí si vojnu. Celý čas pri moji sa snaží niekoho zlomiť, Putin je vojna sama

Na úvod svojho prejavu Zelenskyj poďakoval za pozornosť a podporu, ktorú EÚ Ukrajine venuje. „My sme si túto vojnu nevybrali, my sme ju nezačali, my sme ju nevyprovokovali a robíme maximum pre to, aby sme ju ukončili,“ povedal a vyslúžil si potlesk prítomných europoslancov. Putina označil za diktátora, ktorý nedokáže akceptovať, že v Európe záleží na každom živote a že národy môžu byť chránené bez ohľadu na ich veľkosť.
„Putin nedokáže prijať, že ľudia môžu žiť odlišne, ako žije on, ustavične sa snaží niekoho zlomiť, po celý čas pri moci, on je vojna sama,“ vyhlásil ukrajinský prezident. „Každý, kto podporuje Putina, musí chápať, že si volí vojnu, platilo to v roku 1999 a platí to aj dnes,“ dodal. Spomenul v tejto súvislosti ruskú vojnu v Čečensku, následne v Gruzínsku, ďalej ruskú účasť vo vojne v Sýrii či v afrických krajinách.
Ukrajina sa podľa Zelenského nebráni podobnej ruskej agresii prvýkrát, avšak prvýkrát vznikla široká koalícia krajín, ktoré Kyjev podporujú. „Musíme byť rovnako odhodlaní a silní, ako sme boli na začiatku invázie, hrozba sa nijako nezmenšila,“ povedal Zelenskyj a zdôraznil spoločnú podporu zo strany Európy i Spojených štátov. Je podľa neho dôležité aj naďalej vyvíjať tlak na Rusko prostredníctvom sankcií, ale zároveň podporovať normálny život Ukrajincov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videoprejave v Európskom parlamente uviedol, že Ukrajina potrebuje „jasný termín“ jej vstupu do EÚ. Zelenskyj sa europoslancom prihovoril pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, píše TASR.
„Je pre nás dôležité, aby sme dostali jasný termín pristúpenia k EÚ,“ povedal. „Ak nebude takáto garancia, (ruský prezident Vladimir) Putin si nájde spôsob, ako bude celé desaťročia blokovať Ukrajinu tým, že vás rozdelí, že rozdelí Európu. My sa musíme pred týmto chrániť,“ pokračoval ukrajinský prezident.
Ukrajine bol udelený štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ v júni 2022 – približne tri mesiace po začiatku ruskej invázie. Stanica Sky News pripomína, že prístupové rokovania kandidátskych krajín zväčša trvajú roky.
Zelenskyj sa vo svojom vystúpení poďakoval EÚ za jej „pevný postoj“ proti ruskej agresii. Dodal, že európske spoločenstvo v tom bude musieť pokračovať, lebo „hrozba sa nezmenšila“.
Podporovateľov Ukrajiny prezident vyzval na uplatnenie „celej škály ochranných opatrení“ vrátane sankcií na vývoz ruskej ropy a bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Zároveň vyzval na uvalenie sankcií voči ruským bankám, tankerom, lodiam a vojnovým zločincom.
„Prosím, pokračujte v podpore európskeho spôsobu života, prosím, podporujte Ukrajinu,“ uviedol. „Každý výsledok, ktorý dosiahnete, je čiarou, ktorú Putin nemôže prekročiť,“ dodal.