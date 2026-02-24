Francúzsko a Británia chcú tajne odovzdať Ukrajine jadrovú zbraň, tvrdí ruská rozviedka

„V súčasnosti, podľa dostupných informácií SVR, Londýn a Paríž aktívne pracujú na riešení otázok poskytnutia takejto zbrane Ukrajine a spôsobov jej doručenia,“ citoval TASS z vyhlásenia, ktoré ruská tajná služba zverejnila v deň štvrtého výročia začatia rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.
Podľa SVR sa Londýn a Paríž tajne snažia o to, aby transfer jadrových technológií vyzeral ako výsledok vývoja samotnej Ukrajiny.
Rada federácie, horná komora ruského parlamentu, v reakcii na vyhlásenie vyzvala Bezpečnostnú radu OSN a Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), aby v tejto veci začali vyšetrovanie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes uviedol, že úmysel Francúzska a Británie predstavuje „hrubé porušenie všetkých noriem a princípov“ medzinárodného práva.
Ruské spravodajské služby sú dlhodobo známe svojimi prehnanými obvineniami, pričom najmä Británia je často vykresľovaná ako úhlavný nepriateľ Ruska. Cez víkend šéf ruskej spravodajskej služby obvinil Londýn, že stál za atentátom na ruského generála, pripomenul denník The Guardian.
Ruská invázia na Ukrajinu je najväčším konfliktom na európskom kontinente od konca druhej svetovej vojny. Bezjadrový status Ukrajiny uvádza Moskva ako jednu z podmienok prípadnej mierovej dohody.
Ukrajina sa vzdala svojich jadrových zbraní získaných po rozpade Sovietskeho zväzu na základe takzvaného Budapeštianskeho memoranda z roku 1994. Výmenou za to získala niektoré bezpečnostné uistenia zo strany Ruska, Británie a Spojených štátov. Tieto záruky Moskva svojou inváziou na Ukrajinu porušila.