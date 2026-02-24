Najväčšia lietadlová loď sveta zakotvila na Kréte

Grécke ministerstvo obrany sa k záležitosti odmietlo vyjadriť a americké veľvyslanectvo v Aténach na otázky agentúry AFP nereagovalo.
USA majú v súčasnosti v oblasti Blízkeho východu viac ako desať vojnových lodí: lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, deväť torpédoborcov a tri pobrežné bojové lode.
AFP konštatuje, že k situácii, keď USA majú na Blízkom východe dve lietadlové lode, ktoré nesú desiatky lietadiel a ktorých posádky tvoria tisíce námorníkov, dochádza len zriedkavo. Naposledy mali USA v regióne dve z týchto obrovských vojnových lodí v júni minulého roka, keď počas 12-dňovej vojny Izraela s Iránom bombardovali tri iránske jadrové zariadenia.
Námorná podporná základňa USA Souda Bay na Kréte je domovom pre približne 1 000 osôb vrátane aktívnych príslušníkov americkej armády, civilných zamestnancov z USA a členov rodín amerického personálu. Na základni sú zamestnaní aj miestni obyvatelia.