Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Najväčšia lietadlová loď sveta zakotvila na Kréte

Najväčšia lietadlová loď sveta zakotvila na Kréte

Najväčšia lietadlová loď na svete USS Gerald R. Ford dorazila v pondelok na americkú námornú základňu Souda Bay na gréckom ostrove Kréta. Jej cieľom je posilniť americké jednotky dislokované v oblasti Blízkeho východu. V utorok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na svojho fotoreportéra.

24.02.2026 12:23
USS Gerald R. Ford lietadlová loď Foto: ,
Americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford kotví v námornej základni Souda neďaleko mesta Chania na južnom ostrove Kréta v Grécku 24. februára 2026.
debata (1)

Grécke ministerstvo obrany sa k záležitosti odmietlo vyjadriť a americké veľvyslanectvo v Aténach na otázky agentúry AFP nereagovalo.

USA majú v súčasnosti v oblasti Blízkeho východu viac ako desať vojnových lodí: lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, deväť torpédoborcov a tri pobrežné bojové lode.

Najobávanejšia loď Ameriky Gerald R. Ford opustila Karibik a smeruje do napätej zóny
Video
13.02.2026 / Zdroj: Reuters

AFP konštatuje, že k situácii, keď USA majú na Blízkom východe dve lietadlové lode, ktoré nesú desiatky lietadiel a ktorých posádky tvoria tisíce námorníkov, dochádza len zriedkavo. Naposledy mali USA v regióne dve z týchto obrovských vojnových lodí v júni minulého roka, keď počas 12-dňovej vojny Izraela s Iránom bombardovali tri iránske jadrové zariadenia.

Námorná podporná základňa USA Souda Bay na Kréte je domovom pre približne 1 000 osôb vrátane aktívnych príslušníkov americkej armády, civilných zamestnancov z USA a členov rodín amerického personálu. Na základni sú zamestnaní aj miestni obyvatelia.

Donald Trump Čítajte viac Trump zvažuje obmedzený útok na Irán. K Blízkemu východu sa blíži najmodernejšia lietadlová loď sveta
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Grécko #lietadlová loď #Kréta #USS Gerald R. Ford
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"