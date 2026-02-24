Trump prednesie prejav o stave únie. Demokrati ho budú bojkotovať, skepsa Američanov narastá

Prejav pre neho predstavuje najväčšiu príležitosť presvedčiť skeptických Američanov, že jeho politika funguje a že sľubovaný ekonomický zlatý vek je hneď za rohom, poznamenala spravodajská televízia CNN.
Trump totiž každoročnú reč zhŕňajúcu doterajšie úspechy aj najbližšie plány administratívy prednesie v čase, keď klesá jeho popularita, rastú obavy z konfliktu s Iránom a Američania sa stretávajú s rastúcimi životnými nákladmi. Niektorí opoziční demokrati vopred ohlásili, že budú Trumpov prejav bojkotovať.
Prejav v hlavnom vysielacom čase prichádza uprostred obzvlášť ťažkého obdobia pre prezidenta, ktorý čelí mnohým výzvam doma aj v zahraničí. Podľa CNN jeho politiku schvaľuje 36 percent voličov oproti 48 percentám pred rokom. V novembri pritom USA čakajú kongresové voľby v polovici volebného obdobia.
Naliehavých problémov, ktorým teraz Trump a jeho administratíva čelia, je celý rad. Najvyšší súd v piatok odmietol jeho plošné clá a chaotická situácia panuje ohľadom financovania ministerstva vnútornej bezpečnosti, ktoré je do značnej miery paralyzované kvôli sporu medzi republikánmi a demokratmi v Kongrese kvôli agresívnej imigračnej politike prezidentovej administratívy.
Podľa agentúry Reuters by dnešný prejav mohol Trumpovi prvýkrát ponúknuť príležitosť presvedčiť verejnosť o nutnosti vojenskej intervencie v Iráne.
Dvaja predstavitelia Bieleho domu agentúre potvrdili, že Trump bude hovoriť o svojich plánoch pre Irán, ale podrobnosti neposkytli. Prezident má tiež vyzdvihnúť výsledky v sprostredkovaní mierových dohôd a vyjadriť sa k dnešnému štvrtému výročiu ruskej invázie na Ukrajinu, teda o vojne, o ktorej kedysi povedal, že ju dokáže ukončiť do 24 hodín.
Trump, ktorý otvorene túži po Nobelovej cene za mier a zriadil vlastnú Radu mieru, sa podľa pozorovateľov blíži vojenskému konfliktu s Iránom kvôli jeho jadrovému programu. Washington na Blízky východ presúva vojnové lode vyvíja plány, ktoré by mohli zahŕňať aj zmenu iránskeho režimu.
Niektorí republikáni zase serveru Politico povedali, že dúfajú, že sa Trump v prejave zameria na ekonomické otázky a zdôrazní daňové škrty v súvislosti s rastúcimi cenami. Jeden z predstaviteľov Bieleho domu uviedol, že Trump vyhlási „víťazstvo v ekonomike“, čo je oznámenie, ktoré republikánski zákonodarcovia usilujúci o znovuzvolenie pravdepodobne neuvítajú, napísala agentúra Reuters.
Hoci demokrati oznámili, že odpoveď demokratov na Trumpovu reč prednesie guvernérka Virginia Abigail Spanbergerová, mnohí demokratickí zákonodarcovia dali najavo, že budú Trumpovo posolstvo bojkotovať, a namiesto toho sa zúčastnia na protestnom zhromaždení pred Kapitolom.
Podľa Reuters sa chystá prejav úplne vynechať viac ako 20 demokratov v Snemovni reprezentantov a Senátu. Niektorí zákonodarcovia by navyše mohli mať problémy dostať sa do Washingtonu kvôli snehovej búrke.Čítajte viac VIDEO: Takáto búrka prichádza raz za život... New York zasypali hory snehu
Na druhú stranu však aj niektorí demokrati chcú na prejav priviesť hostí, napríklad ľudí postihnutých rastúcimi nákladmi na zdravotnú starostlivosť alebo zásahmi Trumpovej administratívy proti imigrantom.
Podľa Reuters sa tiež očakáva sa, že sa prezident sa vyjadrí k rozhodnutiu najvyššieho súdu o colných sadzbách s argumentom, že súd pochybil, a načrtne alternatívne zákony, ktoré môže použiť na obnovenie väčšiny colných sadzieb. Očakáva sa pritom, že Trumpovho vystúpenia sa zúčastnia aj niektorí z deviatich sudcov Najvyššieho súdu, ktorých Trump minulý týždeň ostro kritizoval.
Trump, ktorý má sklony k improvizáciám, v pondelok upozornil, že jeho prejav bude dlhý. Pritom už jeho stominútová reč z minulého marca bola najdlhším prezidentským prejavom ku Kongresu v modernej histórii.