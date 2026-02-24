Fio bankaFio banka
Blanár podporil Ukrajinu. Nepriamo potvrdil jej nárok na sporné oblasti vrátane Krymu

Komplexný, spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine je možné dosiahnuť len diplomatickým riešením, ktoré bude založené na kľúčových princípoch Charty OSN a potvrdí suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznávaných hraníc. Na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve to v utorok vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.

24.02.2026 13:54
blanár Foto: ,
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár
V mene Slovenska zároveň vyjadril znepokojenie nad správami o deportáciách ukrajinských detí. V prejave tiež vyzval na zastavenie násilia osadníkov na Západnom brehu Jordánu a odsúdil násilný zásah bezpečnostných zložiek proti protestom v Iráne.

„Vojna na Ukrajine spôsobila nesmierne utrpenie miliónom civilistov, zničila kritickú infraštruktúru a ohrozila samotné základy medzinárodného poriadku,“ povedal Blanár v deň štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Upozornil, že presun ukrajinských detí vyvoláva vážne obavy, a zdôraznil význam ochrany detí v ozbrojených konfliktoch.

Šéf slovenskej diplomacie sa v prejave popri Ukrajine venoval aj ďalším konfliktom, v ktorých dochádza k porušovaniu ľudských práv. Situácia v Pásme Gazy je napriek prímeriu podľa neho jasným dôkazom naliehavej potreby obnovenia globálneho záväzku k mieru a ľudským právam. Zopakoval, že SR podporuje mierový plán prezidenta USA Donalda Trumpa ako jediné riešenie smerujúce k zastaveniu bojov a diplomatickému riešeniu konfliktu.

Zároveň sa jasne postavil proti „obmedzeniam základných ľudských práv, administratívnym zadržaniam bez vznesenia obvinenia alebo násiliu osadníkov na Západnom brehu“.

V prípade Iránu pripomenul tohtoročné udalosti, počas ktorých bezpečnostné sily iránskeho režimu násilným spôsobom zasiahli proti svojim občanom. „O život prišli stovky ľudí,“ podotkol Blanár a povedal, že Slovensko podporuje spoločné medzinárodné odsúdenie brutálneho potlačenia protestov a vyjadruje solidaritu s Iráncami, ktorí požadujú dôstojnosť, lepší život a základné slobody.

Pokiaľ ide o dianie vo Venezuele po zadržaní prezidenta Nicolása Madura americkým špeciálnym komandom, Blanár uviedol, že Slovensko apeluje na dodržiavanie medzinárodného práva za každých okolností a zároveň podporuje prechod tejto latinskoamerickej krajiny k demokracii.

V závere prejavu sa taktiež zaoberal otázkou nových technológií i umelej inteligencie. Je podľa neho potrebné zabezpečiť, aby bol prístup k nim rovnaký pre všetkých vrátane menších štátov, nezávislých výskumníkov a začínajúcich inovátorov.

