Video, z ktorého tuhne krv v žilách. Drsné zábery nehôd chodcov s električkami v Prahe

Zábery z ktorých tuhne krv v žilách. Dopravný podnik Praha zverejnil videá z nehôd, kde ľudí zrazili električky. Zábery sú pripomienkou nepozornosti chodcov, zlého vyhodnotenia situácie, až neuveriteľne riskantného konania. Hlavnú úlohu vo videách hrajú aj ženy s kočíkmi a malými deťmi. Ľuďom má video pripomenúť, aby pri prechode električkovými koľajami zvýšili opatrnosť a zbytočne neriskovali.

24.02.2026 14:35
„Pozrite sa na šesť zrážok – päť z nich je z minulého roka, jedna z nich z roku 2024,“ okomentoval dopravný podnik zostrih kolízií električiek s chodcami v príspevku na sociálnej sieti.

Dopravný podnik Prahy zverejnil drsné zábery nehôd chodcov s električkami. UPOZORNENIE: Video nie je vhodné pre citlivé povahy
Zdroj: DPP

Dopravný podnik pridal ku každému incidentu z videa i krátky komentár

Zrážky chodcov s električkami v Prahe

  • I. P. Pavlova, 18. júla 2025

Chodec prechádzal na červenú svetelnú signalizáciu, s telefónom v ruke, a pritom sa pozeral opačným smerom, než z ktorého sa blížila električka. Kombinácia, ktorá môže byť smrteľná v krajine s pravostrannou premávkou, našťastie neskončila tragédiou.

  • Invalidovna, 18. júla 2025

Chodec mal slúchadlá na ušiach a telefón v ruke, keď urobil krok do jazdnej dráhy tramvaje. Následne bol prekvapený prichádzajúcou tramvajou. Stačilo sa pozrieť doľava, aby sa incidentu dalo predísť.

  • Nádraží Holešovice, 29. októbra 2025

Aj keď by sa dalo predpokladať, že ľudia v určitom veku dokonale ovládajú základné bezpečnostné pravidlá, tento incident ukázal, že to neplatí vždy. Chodkyňa ignorovala pravidlá a ohrozila seba aj ostatných.

  • Hradčanská, 4. septembra 2025

Bezprecedentný incident mladšej mamičky s dvoma malými deťmi. Na červenú vbehla s kočíkom priamo pod idúcu električku, len aby stihla prichádzajúcu električku v protismere. Vďaka šťastiu a rýchlej reakcii vodiča utrpeli všetci traja len ľahké zranenia.

  • Chmelnice, 31. decembra 2025

Chodec vbehol na červenú pred električku s telefónom v ruke a kapucňou na hlave. Nezodpovedný a riskantný čin si vyžiadal ťažké, devastujúce zranenia dolných končatín.

  • Palmovka, 30. septembra 2024

Na frekventovaných komunikáciách je nutné deti dôsledne držať a sledovať. Staršie dieťa náhle vbehlo pred prichádzajúcu električku idúcu v protismere, matka s mladším dieťaťom v náručí sa okamžite rozbehla, aby ho ochránila. Bohužiaľ, skončila pod električkou. Staršie dieťa vyviazlo bez zranení, mladšie s odreninami a matka s ťažšími, ale život neohrozujúcimi zraneniami.

© Autorské práva vyhradené

