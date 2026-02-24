Video, z ktorého tuhne krv v žilách. Drsné zábery nehôd chodcov s električkami v Prahe

„Pozrite sa na šesť zrážok – päť z nich je z minulého roka, jedna z nich z roku 2024,“ okomentoval dopravný podnik zostrih kolízií električiek s chodcami v príspevku na sociálnej sieti.
Dopravný podnik pridal ku každému incidentu z videa i krátky komentár
Zrážky chodcov s električkami v Prahe
- I. P. Pavlova, 18. júla 2025
Chodec prechádzal na červenú svetelnú signalizáciu, s telefónom v ruke, a pritom sa pozeral opačným smerom, než z ktorého sa blížila električka. Kombinácia, ktorá môže byť smrteľná v krajine s pravostrannou premávkou, našťastie neskončila tragédiou.
- Invalidovna, 18. júla 2025
Chodec mal slúchadlá na ušiach a telefón v ruke, keď urobil krok do jazdnej dráhy tramvaje. Následne bol prekvapený prichádzajúcou tramvajou. Stačilo sa pozrieť doľava, aby sa incidentu dalo predísť.
- Nádraží Holešovice, 29. októbra 2025
Aj keď by sa dalo predpokladať, že ľudia v určitom veku dokonale ovládajú základné bezpečnostné pravidlá, tento incident ukázal, že to neplatí vždy. Chodkyňa ignorovala pravidlá a ohrozila seba aj ostatných.
- Hradčanská, 4. septembra 2025
Bezprecedentný incident mladšej mamičky s dvoma malými deťmi. Na červenú vbehla s kočíkom priamo pod idúcu električku, len aby stihla prichádzajúcu električku v protismere. Vďaka šťastiu a rýchlej reakcii vodiča utrpeli všetci traja len ľahké zranenia.
- Chmelnice, 31. decembra 2025
Chodec vbehol na červenú pred električku s telefónom v ruke a kapucňou na hlave. Nezodpovedný a riskantný čin si vyžiadal ťažké, devastujúce zranenia dolných končatín.
- Palmovka, 30. septembra 2024
Na frekventovaných komunikáciách je nutné deti dôsledne držať a sledovať. Staršie dieťa náhle vbehlo pred prichádzajúcu električku idúcu v protismere, matka s mladším dieťaťom v náručí sa okamžite rozbehla, aby ho ochránila. Bohužiaľ, skončila pod električkou. Staršie dieťa vyviazlo bez zranení, mladšie s odreninami a matka s ťažšími, ale život neohrozujúcimi zraneniami.