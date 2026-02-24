Správu aktualizujeme.
Putin: Ukrajina a Západ tak túžia po porážke Ruska, až sa dostávajú na hranicu, ktorú budú ľutovať
Ruský prezident Vladimir Putin dnes obvinil Ukrajinu zo snahy torpédovať mierové rokovania a tiež obvinil ukrajinské a západné spravodajské služby z väčšiny útokov spáchaných v Rusku, píšu agentúry. Ukrajina a jej západní spojenci natoľko túžia po ruskej porážke, až sa sami dostávajú k hranici, ktorej budú ľutovať, vyhlásil Putin v prejave, prednesenom na štvrté výročie začiatku ním rozpútanej vojny proti Ukrajine pred vedením ruskej tajnej služby FSB.