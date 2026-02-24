Austrálska stanica ABC informovala, že išlo o bezpečnostný incident, pri ktorom zasahovala polícia a premiéra na niekoľko hodín evakuovali na iné miesto. „Bola vykonaná dôkladná prehliadka a nenašlo sa nič podozrivé,“ tvrdí polícia. Podľa jej vyhlásenia v tejto chvíli verejnosti nič nehrozí.
Austrálskeho premiéra Albaneseho museli evakuovať. Jeho sídlo čelilo hrozbe
Austrálskeho premiéra Anthonyho Albaneseho v utorok večer miestneho času evakuovali z jeho oficiálneho sídla The Lodge v Canberre z dôvodu bezpečnostnej hrozby, oznámila polícia. Po niekoľkých hodinách sa do premiérskeho sídla vrátil.
Foto: SITA/AP, Chalinee Thirasupa