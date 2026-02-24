Fio bankaFio banka
V cele sériového vraha a pedofila našli detskú pornografiu. Muž to dáva za vinu spoluväzňom

Belgické úrady začali vyšetrovanie po tom, čo sa v cele sériového vraha Marca Dutrouxa našli obrázky zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí. Dutroux si odpykáva trest na samotke.

24.02.2026 16:14
Notoricky známy pedofil, ktorý bol v roku 2004 odsúdený na doživotie, má dnes 69 rokov. Súd ho uznal vinným z únosu a znásilnenia šiestich dievčat a mladých žien v rokoch 1995–1996 a z vraždy štyroch tínedžeriek.

Podľa belgického týždenníka Humo našli úrady počas prehliadky jeho cely v roku 2024 približne 200 pornografických obrázkov. Asi polovica z nich údajne obsahovala zábery sexuálneho zneužívania detí.

Prokurátor provincie Vallon Brabant, kde sa nachádza väznica, v ktorej si Dutroux odpykáva trest, agentúre Belga tieto informácie potvrdil. Bližšie podrobnosti neposkytol.

Podľa belgického týždenníka Dutroux svojmu právnikovi povedal, že mu obrázky nepatria. Tvrdí, že je obeťou „obťažovania“ zo strany iných väzňov, ktorí mu mali fotografie údajne prepašovať do cely bez jeho vedomia. Dutrouxov obhajca sa k prípadu odmietol vyjadriť.

