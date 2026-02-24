Smrteľný útok v Moskve: Muž odpálil výbušninu pri policajnom aute, zachytilo ho video

Medzi obeťami je policajt a podozrivý, o ktorom sa predpokladá, že zariadenie pripravil. Dvaja ďalší policajti utrpeli zranenia, pričom polícia neuviedla bližšie podrobnosti o ich zdravotnom stave.
Podľa polície, citovanej agentúrami, vyšetrovatelia preskúmali videozáznam, na ktorom je vidieť, ako podozrivý pristupuje k policajnému vozidlu pred stanicou a umiestňuje tam výbušné zariadenie.
Polícia zatiaľ neposkytla vysvetlenie ani motiváciu útoku. Vyšetrovanie pokračuje, pričom bezpečnostné zložky preverujú všetky okolnosti a možné súvislosti incidentu.