Mrazivé sekundy v priamom prenose. Majitelia vlčiaka Nazgula opísali šok, keď ho uvideli šprintovať s elitnými lyžiarkami na olympiáde

Po úteku z domu sa zatúlal na neďalekú bežeckú trať, kde práve prebiehala kvalifikácia ženských tímových šprintov voľnou technikou v behu na lyžiach. V cieľovej rovine predviedol nečakaný šprint bok po boku s elitnými svetovými lyžiarkami.
Pre divákov v hľadisku to boli neskutočné sekundy. Mnohí si v prvom momente mysleli, že na trať vbehol skutočný vlk. Namiesto neho to však bol štíhly, strieborno-sivý Nazgul so vztýčenými ušami, ktorý sa inštinktívne zameral na lyžiarky pred sebou a zapojil sa do ich prenasledovania. Meno Nazgul majitelia nevybrali náhodne. Vo filmovej sérii Pán prsteňov ide o obávaných temných služobníkov Saurona, čo však v tomto prípade výrazne kontrastovalo s priateľským a hravým správaním psa na trati.
Šok v priamom prenose
Majitelia psa prežívali namiesto radostného športového dňa chvíle strachu. O tom, že je ich miláčik na trati, sa dozvedeli až vo vlaku smerujúcom do Anterselvy, stovky kilometrov od domova. Alice Varescová pre agentúru Reuters opísala, že moment, keď im priatelia začali posielať prvé videá, bol pre nich čistou panikou, pretože si uvedomili, že v tej chvíli nemôžu absolútne nič urobiť.
Hoci sa zábery so psom v sekunde stali virálnym hitom, rodine do smiechu nebolo. Alice priznala, že mali obrovské obavy a táto myšlienka ich sprevádzala celý deň. Aj potom, čo dostali správu, že je pes v bezpečí, stále premýšľali nad tým, čo všetko sa mohlo pokaziť. Svoju predtuchu si definitívne potvrdili až vtedy, keď uvideli oficiálnu cieľovú fotografiu, na ktorej ich pes figuruje vedľa olympioničiek.
Situáciu riešili na diaľku
Nazgul pritom nikdy predtým z domu sám neušiel. Majitelia predpokladajú, že pes neuniesol fakt, že ostal doma sám. Podľa Alice Varescovej ich pes pravdepodobne chcel ísť hľadať, pretože je zvyknutý chodiť tým smerom na prechádzky a jednoducho túžil zostať so svojou svorkou. Frustrovaný vlčiak zrejme tak dlho narážal do kľučky dverí, až kým sa mu ich nepodarilo otvoriť.
Napriek tomu, že rodinu okamžite zasypali správy a fotografie z celého sveta, v danej chvíli museli uprednostniť svoje deti a situáciu riešiť na diaľku. Alice uviedla, že v určitom momente museli telefón jednoducho vypnúť, pretože nápor správ bol nezvládnuteľný, a dohodli sa, že si všetko podrobne pozrú až neskôr.
Objavili sa aj kritické ohlasy
Zatiaľ čo sa sociálne siete zabávali na vtipoch o tom, že lyžiarky vďaka „vlkovi“ v pätách podali svoje životné výkony, hlbšia diskusia v odborných kruhoch otvorila aj vážnejšie témy. Hoci bol príbeh vizuálne atraktívny, kynológovia a športoví experti upozornili na bezpečnostné riziká, ktoré so sebou prítomnosť takéhoto plemena v bezprostrednej blízkosti vrcholových športovcov prináša.
Kritika sa sústredila najmä na bezpečnosť pretekárok. Napríklad chorvátska reprezentantka Tena Hadžičová neskôr otvorene priznala, že pohľad na zviera pripomínajúce vlka jej nahnal strach. Podľa jej slov by prípadná kolízia v plnej rýchlosti alebo nepredvídateľná reakcia psa v cieľovej rovine mohli niekoho stáť nielen olympijskú medailu, ale aj zdravie.
Mnohí diskutujúci navyše zdôrazňovali, že pri takom inteligentnom a fyzicky disponovanom plemene, akým je československý vlčiak, je akékoľvek zlyhanie majiteľa pri zabezpečení psa hazardom. Nazgul sa mohol v obrovskom hluku a strese z televíznych kamier zachovať pudovo, čo by viedlo k tragédii nielen pre ľudí, ale aj pre samotné zviera.
Varescovci sú podľa vlastných slov vďační, že incident skončil bez zranení. Alice pre Reuters uzavrela, že hoci takúto situáciu nepredpokladali, sú radi, že reakcia verejnosti bola nakoniec pozitívna a ľudia si psa obľúbili. Bezpečnosť v ich domove je však už teraz sprísnená a víkendové preteky rodina sledovala radšej z balkóna so svojím vlčiakom pod prísnym dohľadom.