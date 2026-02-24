Rusko varuje USA pred obnovením jadrových testov, hovorí o hrozbe domino efektu

Fio bankaFio banka
Rusko v utorok varovalo Spojené štáty pred obnovením jadrových testov a uviedlo, že takýto krok by mohol vyvolať nebezpečný „dominový efekt“. Moskva reagovala na vyjadrenia Washingtonu, podľa ktorých je pripravený obnoviť testovanie, aby držal krok s údajnými aktivitami Číny a Ruska.

24.02.2026 15:36
Putin cvične odpálil rakety z jadrovej triády JARS a Sineva
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu nariadil cvičenia strategických jadrových síl krajiny, ktoré zahŕňali cvičné odpálenie rakiet Jars a Sineva. Podľa Kremľa ide o plánovené manévre, týkajúce sa všetkých častí ruskej jadrovej triády. Na záberoch ruského ministerstva obrany je test medzikontinentálnej balistickej rakety Jars a z ponorky v Barentsovom mori bola odpálená medzikontinentálna balistická raketa Sineva. / Zdroj: MO RF

Ruský veľvyslanec pri Konferencii o odzbrojení v Ženeve Gennadij Gatilov kritizoval oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého roka, že USA sú pripravené uskutočniť prvý jadrový test od roku 1992. „Varujeme, že odstúpenie USA od ich národného moratória by spustilo dominový efekt,“ povedal. Zdôraznil, že „zodpovednosť za následky by niesol výlučne Washington“.

Americký námestník ministra zahraničných vecí pre kontrolu zbrojenia Christopher Yeaw minulý týždeň potvrdil, že Trump to s obnovením testov myslí vážne. „Ako prezident povedal, Spojené štáty sa vrátia k testovaniu na ‚rovnocennom základe‘,“ uviedol. Zároveň zdôraznil, že to neznamená návrat k rozsiahlym atmosférickým testom z minulosti, akým bol napríklad termonukleárny výbuch Ivy Mike z roku 1952.

Podľa Yeawa však „rovnocenný základ“ znamená reakciu na kroky iných krajín. „Stačí sa pozrieť na Čínu alebo Rusko,“ povedal. Termín prípadného testu neoznámil a uviedol, že rozhodnutie prijme prezident Trump.

Spojené štáty zároveň obvinili Čínu z tajných jadrových testov. Yeaw uviedol, že údaje zozbierané v Kazachstane naznačujú, že Peking uskutočnil 22. júna 2020 podzemný výbuch s magnitúdou 2,75, čo podľa odhadov zodpovedá približne desaťtonovej jadrovej explózii. Podľa amerických predstaviteľov Čína plánuje aj ďalšie testy s vyšším účinkom. Washington tiež obvinil Rusko z tajných skúšok malej sily.

„Ak sa svet obáva, aké testy budú vykonávať Spojené štáty, mal by sa viac obávať precedensu, ktorý už vytvorili Rusko a Čína,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí.

Moskva varovala, že postoj USA ohrozuje Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). „Situácia okolo tejto zmluvy zostáva náročná,“ povedal Gatilov a dodal, že kroky USA vyvolávajú ďalšie pochybnosti o jej budúcnosti.

