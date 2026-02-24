Rusko varuje USA pred obnovením jadrových testov, hovorí o hrozbe domino efektu

Ruský veľvyslanec pri Konferencii o odzbrojení v Ženeve Gennadij Gatilov kritizoval oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého roka, že USA sú pripravené uskutočniť prvý jadrový test od roku 1992. „Varujeme, že odstúpenie USA od ich národného moratória by spustilo dominový efekt,“ povedal. Zdôraznil, že „zodpovednosť za následky by niesol výlučne Washington“.
Americký námestník ministra zahraničných vecí pre kontrolu zbrojenia Christopher Yeaw minulý týždeň potvrdil, že Trump to s obnovením testov myslí vážne. „Ako prezident povedal, Spojené štáty sa vrátia k testovaniu na ‚rovnocennom základe‘,“ uviedol. Zároveň zdôraznil, že to neznamená návrat k rozsiahlym atmosférickým testom z minulosti, akým bol napríklad termonukleárny výbuch Ivy Mike z roku 1952.
Podľa Yeawa však „rovnocenný základ“ znamená reakciu na kroky iných krajín. „Stačí sa pozrieť na Čínu alebo Rusko,“ povedal. Termín prípadného testu neoznámil a uviedol, že rozhodnutie prijme prezident Trump.
Spojené štáty zároveň obvinili Čínu z tajných jadrových testov. Yeaw uviedol, že údaje zozbierané v Kazachstane naznačujú, že Peking uskutočnil 22. júna 2020 podzemný výbuch s magnitúdou 2,75, čo podľa odhadov zodpovedá približne desaťtonovej jadrovej explózii. Podľa amerických predstaviteľov Čína plánuje aj ďalšie testy s vyšším účinkom. Washington tiež obvinil Rusko z tajných skúšok malej sily.
„Ak sa svet obáva, aké testy budú vykonávať Spojené štáty, mal by sa viac obávať precedensu, ktorý už vytvorili Rusko a Čína,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí.
Moskva varovala, že postoj USA ohrozuje Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). „Situácia okolo tejto zmluvy zostáva náročná,“ povedal Gatilov a dodal, že kroky USA vyvolávajú ďalšie pochybnosti o jej budúcnosti.