Brusel tri dni po maďarských voľbách navrhne trvalý zákaz dovozu ruskej ropy do EÚ. Načasovanie nie je náhodné

Maďarsko v apríli čakajú parlamentné voľby, v ktorých by opozičná strana Tisza pod vedením Pétera Magyara mohla ukončiť vládu strany Fidesz premiéra Viktora Orbána, ktorý krajinu vedie nepretržite od roku 2010.
Maďarsko a Slovensko, ktoré sú ešte stále závislé od dovozu ruskej ropy, sa stavajú proti akémukoľvek zákazu. Ich lídri ostro kritizovali aj predchádzajúci zákaz dovozu ruského plynu.
Európska únia už uvalila sankcie na dovoz ruskej ropy prepravovanej po mori. Podobne ako pri plyne chce ale navrhnúť aj postupné úplné ukončenie dovozu ruskej ropy. Komisia by chcela tento návrh predložiť 15. apríla, vyplýva z návrhu programu jej práce. Tento program sa však ešte môže zmeniť.
Dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodom Družba sú prerušené od 27. januára. Kyjev tvrdí, že ruský dron vtedy zasiahol časť ropovodu na západnej Ukrajine. Slovensko a Maďarsko naproti tomu tvrdia, že za dlhodobý výpadok je zodpovedná Ukrajina. Kyjev uvádza, že sa snaží ropovod opraviť, termín obnovenia dodávok ale neustále posúva.
Orbánova vláda kvôli zastaveniu dovozu ruskej ropy oznámila, že bude blokovať nový balík protiruských sankcií aj schválenie únijnej pôžičky 90 miliárd eur pre Ukrajinu.
Očakáva sa, že zákaz dovozu ruskej ropy do EÚ sa podarí presadiť aj napriek odporu Maďarska a Slovenska. Na schválenie totiž stačí len kvalifikovaná väčšina členských štátov. Eurokomisár pre energetiku Dan Jörgensen už skôr uviedol, že pripravovaný návrh by mal postupne ukončiť dovoz ruskej ropy do EÚ najneskôr do konca roku 2027.
V poslednom štvrťroku minulého roka dovážala EÚ z Ruska iba jedno percento z celkového objemu ropy, predovšetkým v dôsledku sankcií uvalených na ruskú ropu prepravovanú po mori.Čítajte viac Orbán sebavedomo: Zelenskyj sa musí spamätať, v Bruseli neschválime nič na podporu Kyjeva, blokádu prelomíme