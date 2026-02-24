Nebezpečného zločinca museli prevážať z Prahy do vlasti špeciálnym lietadlom. Strach naháňal aj policajtom

O odovzdaní muža, ktorý bol na úteku tri roky, dnes v tlačovej správe informoval hovorca českého policajného prezídia David Schön.
Hľadaného muža, ktorý bol odsúdený za drogové a sexuálne trestné činy a tiež za porušovanie federálneho zákona o cudzincoch, zadržala česká polícia v polovici minulého novembra. Jeho odovzdanie bolo podľa Schöna logistickým orieškom.
„Vzhľadom na to, že bol muž vysoko agresívny a jeho správanie voči predstaviteľom bezpečnostných zložiek aj justície bolo nepredvídateľné, bola vylúčená preprava na bežnom linkovom lete z Prahy do Švajčiarska,“ popísal Schön.
Švajčiarski policajti sa preto po vyhodnotení všetkých rizík rozhodli pre posilnenú eskortu šiestich policajtov a prepravu menším lietadlom. „Minimalizáciu rizika pri eskorte muža zabezpečila aj veľmi rýchla akcia na pražskom letisku. Iba 15 minút po pristátí lietadla už bol utečenec na palube a eskorta pripravená na let späť. Medzi pristátím a odletom neuplynulo ani 60 minút,“ doplnil Schön.
Na českej strane sa na odovzdaní podieľala nielen cudzinecká polícia, ale aj policajti z Riaditeľstva pre medzinárodnú policajnú spoluprácu, doplnil hovorca. Tí sú podľa neho zodpovední za všetky presuny utečencov z Českej republiky do zahraničia aj zo zahraničia späť do Česka.