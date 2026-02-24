Americká armáda presúva na Blízky východ ďalších 12 neviditeľných stíhačiek

Armáda spojených štátov začala s presunom dvanástich stíhačiek F-22 z leteckej základne v Spojenom kráľovstve na Blízky východ. Informáciu priniesol spravodajský portál The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Alfa dravci sú tú. Americké Raptory ovládnu poľské nebo
Video
Spojené štáty vyslali do Poľska šesť svojich najmodernejších stíhacích lietadiel F-22 Raptor na posilnenie ochrany vzdušného priestoru tejto krajiny v rámci misie NATO s názvom Vzdušný štít. Raptory sú lietadlá, ktoré dokážu byť "neviditeľné". Aby sa táto technológia nedostala nikomu do rúk, USA tieto stroje nepredávajú ani spojencom. Pozrite si stíhačky F-22 Raptor na videu US Air Force.
Stíhačky vybavené technológiou stealth podľa zistení portálu vyrazili spoločne s tankovacími lietadlami KC-46 z leteckej základne Lakenheath v anglickom grófstve Suffolk. Do Spojeného kráľovstva dorazili minulý týždeň a pre problémy s tankovaním sa tam zdržali niekoľko dní.
Podľa služby Military Air Tracking Alliance (MATA) v uplynulých dňoch Spojené štáty presunuli na Blízky východ desiatky stíhačiek typov F-35, F-22 či F-15, tiež dopravné, tankovacie a radarové lietadlá.
Trump v poslednom období Iránu opakovane pohrozil vojenskou intervenciou. USA už v januári na Blízkom východe nasadili lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, smeruje tam aj najväčšia lietadlová loď USS Gerald R. Ford, ktorá kotví pri Kréte.
USS Gerald R. Ford čelí podľa amerického denníka The Wall Street Journal problémom s upchávaním systému VCHT (Vacuum Collection, Holding and Transfer) pre odvod odpadovej vody zo 650 toaliet na palube. Opakovane zlyháva a často celé sekcie toaliet prestanú fungovať.
Ruská vojnová loď priplávala do Iránu
Video
Ruská korveta dorazila do iránskeho prístavu, uviedlo ruské ministerstvo obrany a zverejnilo video z príchodu a privítacieho ceremoniálu. Irán a Rusko uskutočnia vo štvrtok námorné cvičenia v Ománskom mori a severnom Indickom oceáne, informovala iránska polooficiálna tlačová agentúra Fars, niekoľko dní po tom, čo Revolučné gardy vykonali vojenské cvičenia v Hormuzskom prielive. / Zdroj: Reuters