EÚ Ukrajine poskytne pôžičku 90 miliárd eur tak či tak, uviedla von der Leyenová v Kyjeve

Európska únia poskytne Ukrajine pôžičku vo výške 90 miliárd eur tak či onak, povedala dnes v Kyjeve predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zdôraznila, že pôžičku odsúhlasilo 27 hláv štátov a vlád a svoj záväzok musí dodržať. Praktické schválenie pôžičky však teraz zablokovala Budapešť, ktorá požaduje, aby Ukrajina najskôr obnovila tranzit ruskej ropy do Maďarska.

24.02.2026 16:53 , aktualizované: 17:05
Dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodom Družba sú prerušené od 27. januára. Kyjev tvrdí, že ruský dron vtedy zasiahol časť ropovodu na západnej Ukrajine a Ukrajinci sa všetko snažia opraviť. Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádzajú, že za dlhodobý výpadok je zodpovedná Ukrajina a neexistujú žiadne technické prekážky, ktoré by tranzitu ropy mohli zabrániť.

„Ropovod bol zničený Ruskom, my za jeho zničením nestojíme,“ povedal dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s úniovými predstaviteľmi. Ako dodal, nie je to prvý ani posledný podobný útok a existuje množstvo dôkazov aj satelitných snímok.

Maďarský premiér Viktor Orbán označil tento týždeň zastavenie tranzitu ruskej ropy cez krajinu brániacu sa ruskej agresii za nevyprovokovaný akt nepriateľstva, ktorý ohrozuje energetickú bezpečnosť Maďarska. V pondelkovom liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi napísal, že práve to ho prinútilo prehodnotiť predchádzajúci postoj k úniovej pôžičke pre Ukrajinu. Costa mu odpovedal, že rozhodnutie Európskej rady je potrebné rešpektovať, a vyzval ho, aby pôžičku pre Ukrajinu prestal blokovať.

„Ak Európska rada schváli rozhodnutie, nikto to nemôže blokovať. Len Európska rada môže zmeniť rozhodnutie Európskej rady,“ vyhlásil dnes Costa, ktorý sa rovnako v Kyjeve zúčastnil na spomienkových ceremóniách pri príležitosti štvrtého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. „Preto som napísal premiérovi Orbánovi, že Maďarsko porušuje princíp lojálnej spolupráce a vyzval som ho, aby pôžičku neblokoval,“ dodal Costa. O zásade lojálnej spolupráce sa hovorí v článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ, pričom porušenie tejto zásady môže viesť k konaniu o porušení povinnosti voči členskému štátu.

