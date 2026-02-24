Fio bankaFio banka
Stealth stíhačky mieria na Blízky východ. Najväčšiu americkú lietadlovú loď trápia problémy s toaletami

Spojených štátov začala s presunom dvanástich stíhačiek F-22 z leteckej základne v Spojenom kráľovstve na Blízky východ. Informáciu priniesol spravodajský portál The Times of Israel.

24.02.2026 17:38
USS Gerald R. Ford lietadlová loď Foto: ,
Americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford kotví v námornej základni Souda neďaleko mesta Chania na južnom ostrove Kréta v Grécku 24. februára 2026.
Stíhačky vybavené technológiou stealth podľa zistení portálu vyrazili spoločne s tankovacími lietadlami KC-46 z leteckej základne Lakenheath v anglickom grófstve Suffolk. Do Spojeného kráľovstva dorazili minulý týždeň a pre problémy s tankovaním sa tam zdržali niekoľko dní.

Podľa služby Military Air Tracking Alliance (MATA) v uplynulých dňoch Spojené štáty presunuli na Blízky východ desiatky stíhačiek typov F-35, F-22 či F-15, tiež dopravné, tankovacie a radarové lietadlá.

Trump v poslednom období Iránu opakovane pohrozil vojenskou intervenciou. USA už v januári na Blízkom východe nasadili lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, smeruje tam aj najväčšia lietadlová loď USS Gerald R. Ford, ktorá kotví pri Kréte.

Trump dal Iránu maximálne 15 dní: Ak sa nedohodneme, stanú sa veľmi zlé veci (Video z 20.02.2026)
Zdroj: Reuters

USS Ford čelí podľa amerického denníka The Wall Street Journal problémom s upchávaním systému VCHT (Vacuum Collection, Holding and Transfer) pre odvod odpadovej vody zo 650 toaliet na palube. Opakovane zlyháva a často celé sekcie toaliet prestanú fungovať.

