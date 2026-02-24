Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Turecko predstavilo stíhačku KAAN s prepracovaným dizajnom

Turecko predstavilo stíhačku KAAN s prepracovaným dizajnom

Spoločnosť Turkish Aerospace zverejnila na svojom oficiálnom účte na sieti X video prototypov viacúčelovej stíhačky KAAN. Urobila to pri príležitosti druhého výročia úspešného skúšobného letu stealth stíhačky piatej generácie, predtým známej ako projekt TF-X. TASR o tom píše podľa webu armyrecognition.

24.02.2026 17:44
tai-kaan-1 Foto:
Predstavenie stíhačky KAAN.
Videá troch odlišných konfigurácií P0, P1 a P2 sú doteraz najdetailnejším verejne prístupným zobrazením draku lietadla. Podrobne vidieť najmä konfiguráciu P1, ktorú výrobca chce použiť pre letové testy v roku 2026. Podľa analytikov to má dokazovať pokrok Turecka pri vývoji vlastných stíhačiek piatej generácie a prichádza krátko po návšteve prezidenta Agentúry obranného priemyslu Haluka Görgüna na montážnej linke KAAN.

Viditeľnými zmenami sú posunuté bočné prívody vzduchu s väčším prierezom. Okrem lepšieho obtekania a množstva nasávaného vzduchu to zvyšuje vnútorný objem pre zbraňové systémy bez narušenia aerodynamickej rovnováhy. Ďalšou zmenou je architektúra chvostovej plochy a odtokovej hrany hlavných krídel.

Na videu vidieť fazetový otvor pre infračervený vyhľadávací a sledovací (IRST) systém Karat na pasívnu detekciu a sledovanie cieľov vzduch-vzduch bez vyžarovania radarovej energie. Tiež elektrooptický zameriavací systém Toygun s pokročilými sledovacími algoritmami pre útoky vzduch-zem a identifikáciu lietadiel vzduch-vzduch na veľké vzdialenosti, pričom rešpektuje požiadavky na stealth technológiu.

Stíhačka má dva motory F110-GE-129 od GE Aerospace, rovnaké ako majú napr. americké F-16, ktoré by mali v budúcom desaťročí nahradiť turecké motory TF-35000.

Zverejnenie záberov potvrdzuje cieľ Ankary nahradiť staršie lietadlá F-16 vlastnou platformou piatej generácie a zabezpečiť, aby sa tureckí piloti mohli spoľahnúť na domáce súbory s údajmi o misii, knižnice elektronického boja a integráciu zbraní.

Nový model lietadla tiež výrazne zvýši odolnosť vzdušných síl NATO v oblasti Čierneho mora, východného Stredomoria a Blízkeho východu popri existujúcich stíhačkách štvrtej a piatej generácie.

