Invázia nikdy nie je legitímna, je čas vojnu ukončiť, odkázal Macinka v OSN Rusku

Uplynuli štyri roky a je na čase vojnu konečne ukončiť, vyhlásil šéf českej diplomacie. Podľa Macinky najväčšia sila globálnej mocnosti nespočíva v schopnosti začať vojnu, ale v schopnosti ju ukončiť.
„Ako vyzerá vaše víťazstvo? Koľko zničených miest je dosť? Koľko zmarených životov je dosť? Pretože ak víťazstvo nemá jasný koniec, potom to nie je stratégia. Je to cynický autopilot,“ vyhlásil český minister zahraničia na adresu Moskvy.
„Pán Lavrov, veľké národy dokážu prežiť porážku. Nedokážu však prežiť stratégiu, ktorá nemá koniec. Môžete zabrať územie, ale nemôžete zabrať budúcnosť,“ povedal aj český minister.
Rusko podľa neho nie je bezpečnejšie ako pred štyrmi rokmi, nemá viac partnerov, stability, ani dôvery. Je teda legitímne sa pýtať, či zvolená stratégia Ruska skutočne vedie k jeho bezpečnosti, poznamenal Macinka.
Minister zahraničia v závere prejavu poďakoval Ukrajine za predloženie rezolúcie Valnému zhromaždeniu OSN a uviedol, že Česká republika ju v hlasovaní podporí.