Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Invázia nikdy nie je legitímna, je čas vojnu ukončiť, odkázal Macinka v OSN Rusku

Invázia nikdy nie je legitímna, je čas vojnu ukončiť, odkázal Macinka v OSN Rusku

Rusko agresiu proti Ukrajine ospravedlňuje bezpečnostnými obavami, invázia ale nikdy nie je legitímna, vyhlásil český minister zahraničia Petr Macinka na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN k Ukrajine v deň štvrtého výročia ruskej invázie. Šéf českej diplomacie vo svojom vystúpení oslovil neprítomného ruského kolegu Sergeja Lavrova a odkázal mu, že rakety nie sú argumentom a že považuje ruské raketové útoky za priznanie ruského zlyhania.

24.02.2026 17:53
debata (1)

Uplynuli štyri roky a je na čase vojnu konečne ukončiť, vyhlásil šéf českej diplomacie. Podľa Macinky najväčšia sila globálnej mocnosti nespočíva v schopnosti začať vojnu, ale v schopnosti ju ukončiť.

„Ako vyzerá vaše víťazstvo? Koľko zničených miest je dosť? Koľko zmarených životov je dosť? Pretože ak víťazstvo nemá jasný koniec, potom to nie je stratégia. Je to cynický autopilot,“ vyhlásil český minister zahraničia na adresu Moskvy.

Ukrajinská vojačka: Pracujem na fronte a ničím nepriateľské drony. Rusi sa sami nezastavia. Vždy keď dostanú, čo chcú, ich apetít rastie
Video
Jej úlohou je nájsť vo vzduchu ruský dron a zničiť ho. / Zdroj: Pravda

„Pán Lavrov, veľké národy dokážu prežiť porážku. Nedokážu však prežiť stratégiu, ktorá nemá koniec. Môžete zabrať územie, ale nemôžete zabrať budúcnosť,“ povedal aj český minister.

Rusko podľa neho nie je bezpečnejšie ako pred štyrmi rokmi, nemá viac partnerov, stability, ani dôvery. Je teda legitímne sa pýtať, či zvolená stratégia Ruska skutočne vedie k jeho bezpečnosti, poznamenal Macinka.

Minister zahraničia v závere prejavu poďakoval Ukrajine za predloženie rezolúcie Valnému zhromaždeniu OSN a uviedol, že Česká republika ju v hlasovaní podporí.

Ukrajina Čítajte viac Ukrajinci chcú zničiť 50-tisíc Rusov mesačne. Je to možné? Vysvetľuje generál z Austrálie
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #OSN #vojna na Ukrajine #Petr Macinka
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"