Irán je pripravený na rokovania s USA. Trump preferuje diplomaciu, je však ochotný použiť aj smrtiacu silu

„Sme pripravení dosiahnuť dohodu čo najskôr. Urobíme všetko, čo bude potrebné, aby sa tak stalo. Do rokovacej miestnosti v Ženeve vstúpime s úplnou úprimnosťou a v dobrej viere,“ uviedol podľa štátnych médií Tacht Ravánčí.
„Prvou možnosťou prezidenta Trumpa je vždy diplomacia. Ale ako ukázal, je ochotný v prípade potreby použiť smrtiacu silu americkej armády. Prezident je tu vždy konečným rozhodujúcim činiteľom,“ povedala podľa Reuters hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
Prezident Trump minulý týždeň opakovane pripustil, že zvažuje vojenský úder na Irán. Teheránu odkázal, že pokiaľ v najbližších dňoch nebude súhlasiť s jadrovou dohodou, čakajú ho „zlé veci“.
„Ak dôjde k útoku alebo agresii proti Iránu, budeme reagovať podľa našich obranných plánov. Útok USA na Irán je skutočným hazardom,“ uviedol Tacht Ravánčí.
Spojené štáty majú podľa AFP teraz na Blízkom východe 13 vojnových lodí, vrátane lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, ktorá tam priplávala koncom januára. Mieri tam aj druhá lietadlová loď USS Gerald R. Ford, ktorá tento týždeň priplávala na námornú základňu na gréckom ostrove Kréta, napísala dnes agentúra AFP. Podľa nej je veľmi neobvyklé, aby v oblasti Blízkeho východu boli dve americké lietadlové lode. Tie sú podľa Reuters dokopy schopné prepravovať viac ako 5000 vojakov a 150 lietadiel.
Irán a Spojené štáty tento mesiac viedli dve kolá nepriamych rozhovorov o jadrovom programe Teheránu, prvé 6. februára v Ománe a druhé minulý týždeň vo Švajčiarsku, kde sa má vo štvrtok konať tretie kolo.