Irán je pripravený na rokovania s USA. Trump preferuje diplomaciu, je však ochotný použiť aj smrtiacu silu

Irán je pripravený podniknúť všetky potrebné kroky na dosiahnutie dohody so Spojenými štátmi, uviedol dnes iránsky námestník ministra zahraničných vecí Madžíd Tacht Ravánčí. Biely dom dnes uviedol, že pre amerického prezidenta Donalda Trumpa je voči Teheránu na prvom mieste vždy diplomacia, ale v prípade potreby je pripravený použiť silu. Informovala o tom agentúra Reuters. Obe krajiny sa pripravujú na nové kolo rokovaní, ktoré sa bude konať tento štvrtok.

24.02.2026 18:22
„Sme pripravení dosiahnuť dohodu čo najskôr. Urobíme všetko, čo bude potrebné, aby sa tak stalo. Do rokovacej miestnosti v Ženeve vstúpime s úplnou úprimnosťou a v dobrej viere,“ uviedol podľa štátnych médií Tacht Ravánčí.

„Prvou možnosťou prezidenta Trumpa je vždy diplomacia. Ale ako ukázal, je ochotný v prípade potreby použiť smrtiacu silu americkej armády. Prezident je tu vždy konečným rozhodujúcim činiteľom,“ povedala podľa Reuters hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.

Trump dal Iránu maximálne 15 dní: Ak sa nedohodneme, stanú sa veľmi zlé veci
Zdroj: Reuters

Prezident Trump minulý týždeň opakovane pripustil, že zvažuje vojenský úder na Irán. Teheránu odkázal, že pokiaľ v najbližších dňoch nebude súhlasiť s jadrovou dohodou, čakajú ho „zlé veci“.

„Ak dôjde k útoku alebo agresii proti Iránu, budeme reagovať podľa našich obranných plánov. Útok USA na Irán je skutočným hazardom,“ uviedol Tacht Ravánčí.

Spojené štáty majú podľa AFP teraz na Blízkom východe 13 vojnových lodí, vrátane lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, ktorá tam priplávala koncom januára. Mieri tam aj druhá lietadlová loď USS Gerald R. Ford, ktorá tento týždeň priplávala na námornú základňu na gréckom ostrove Kréta, napísala dnes agentúra AFP. Podľa nej je veľmi neobvyklé, aby v oblasti Blízkeho východu boli dve americké lietadlové lode. Tie sú podľa Reuters dokopy schopné prepravovať viac ako 5000 vojakov a 150 lietadiel.

Iran Drill Čítajte viac Irán reaguje na Trumpa: Obmedzený útok neexistuje. Agresia je agresia. Reakcia bude zúrivá

Irán a Spojené štáty tento mesiac viedli dve kolá nepriamych rozhovorov o jadrovom programe Teheránu, prvé 6. februára v Ománe a druhé minulý týždeň vo Švajčiarsku, kde sa má vo štvrtok konať tretie kolo.

Najobávanejšia loď Ameriky mení kurz: Gerald R. Ford opúšťa Karibik a smeruje do napätej zóny
Spojené štáty vydali nariadenie, na základe ktorého má lietadlová loď USS Gerald R. Ford vyplávať z Karibského mora na Blízky východ. / Zdroj: Reuters
